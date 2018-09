Her kan du sove for 5900 kr natta – men det er én hake

I Risvika på Kvaløya i Tromsø ønsker selskapet Sami Adventure AS å etablere et samisk reiselivssenter. I lavvoer, gammer og et spahotell skal de ha plass til 800 gjester.

Rein og turisme

– Tanken er å kombinere reindrift og reiseliv, så vi prøver å få utnyttet eiendommen til begge formål da, sier daglig leder og eier Nils Mikael Sara til TV 2.

Eiendommen er stor, går fra hav til fjell og var tidligere eid av reindriftsfamilien Kitty, slektninger av Sara. Deler av den er vernet som et naturreservat, og reiselivsgründeren har allerede tatt området i bruk.

I Risvika tar han i mot turister på nordlysjakt, tilbyr reinsfari og overnatting i fire igloer som er oppført med utsyn mot Kvalsundet. Søknaden om midlertidig oppføring ble avslått.

– De her har vi bygd til oss selv og arbeiderne våre, og når vi ikke bruker selv, har vi tenkt å leie dem ut til en hyggelig pris, forteller han.

5900 kroner for ei natt i iglo

På selskapets nettsider markedsføres igloene, og er priset til 5900 kroner natta for to personer. At igloene var oppført, og at et servicebygg og en stor lavvo var reist ved fylkesvegen, var ikke kjent for Tromsø kommune da vi stilte spørsmål om de var lovlig oppført.

– Vi kjenner ikke til at disse er bygd. Vi har avslått søknadene, sier byggesakssjef Sissel Henriksen til TV 2.

Så fikk kommunen tilsendt bilder fra Risvika av TV 2.

– Det var TV 2s bilder som gjorde oss oppmerksomme på at de var oppført, sier Henriksen nå.

Advokat Jens Johan Hjort skjønner ikke kommunens passivitet. Han representerer en annen reiselivslivsaktør som har aktivitet i omådet,

– At de ikke har kjent til dette, overrasker meg, for jeg har brev som viser at de kjenner til at igloene og de øvrige bygg er oppført, sier han.

Mener Tromsø kommune er passiv

Den tidligere Tromsø-ordføreren forventer at kommunen nå viser handlekraft.

– Jeg mener at Tromsø kommune må komme med et rivingspålegg, ilegge overtredelsesgebyr og døgnmulkt for å få slutt på denne utingen her.

Tromsø kommune mener reiselivsgründeren har tatt seg til rette, og har bedt ham redegjøre for tiltakene.

– Det er ille, ikke sant. For da kan jo også hvermannsen gjøre det . Og vi vil ikke ha slik tilfeldig turisme, vi vil ha kontroll over det, sier Sissel Henriksen.

Sara nekter bestemt for at bygg, lavvoer og igloene er ulovlig oppført.

– Ikke søknadspliktige bygg

– Sånn som jeg ser det har vi tillatelser til å gjøre det. Her er ikke noen søknadspliktige bygg i det hele tatt, sier han og begrunner det blant annet ut fra rettigheter ervervet gjennom generasjoners reindrift i området, sier Sara.