Aubameyang avslører hvem som er den raskeste Arsenal-spilleren

Héctor Bellerin har i flere år innehatt den uoffisielle tittelen som Arsenals raskeste spiller, men nå er det et skifte på tronen.

Spiss-hurtigtog

Pierre-Emerick Aubameyang ga sine Instagram-følgere enn sniktitt bak fasaden da han torsdag la ut en liste over de raskeste spillerne på laget.

Spissen fra Gabon tronet øverst på listen foran Bellerin, med den greske granittblokken Skoratis Papastathopoulos på tredjeplass.

Det er ikke spesifisert hva verdiene i skjemaet står for, men Aubameyang er ført opp med 10,01 og har nådd 97 prosent av sin egen topphastighet.

Samtidig gjør Aubameyang narr av unggutten Mattéo Guendouzi, som er tredje sist og bare på 93 prosent av makshastighet.

– Du kan fremdeles få fremgang, skriver Aubameyang med et smilefjes som både ler og gråter.

Mattéo Guendouzi og Pierre-Emerick Aubameyang. FOTO: Instagram

Selv har Guendouzi lagt ut et bilde på sin Instagram-side hvor han skriver «for rask for deg bror» med et bilde av duoen som står i startblokkene klar til å løpe.

London-derby

Arsenal får en meget god mulighet til å ta sesongens første poeng når West Ham gjester Emirates til TV 2 Sport Premium-sendt London-derby lørdag. Gunners har tapt mot både Manchester City og Chelsea, mens West Ham har null poeng etter oppgjør mot Liverpool og Bournemouth.

Arsenal-manager Unai Emery har tatt fatt på oppdraget med å få Arsenal tilbake i topp fire etter at Arsène Wengers regjeringstid tok slutt i sommer. Så langt har det ikke gitt poengmessig fangst, men tendensene er til stede.

– Det er ikke enkelt, men vi prøver å gjøre det treneren krever av oss. Han ønsker å spille fotball og dominere kamper, og det er det vi prøver å gjøre - ikke bare løfte ballen langt, sier Henrikh Mkhitarjan til Sky Sports.

– Vi prøver å spille, og før det andre målet mot Chelsea hadde vi 19 pasninger før Alex (Iwobi) avsluttet angrepet og scoret. Det er en ny filosofi. Vi må akseptere det og jobbe hardt for å nå målene våre.