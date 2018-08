Det bekrefter lensmannen på Voss i en pressemelding.

Kvinnen ble meldt savnet tirsdag ettermiddag, etter at hun ikke kom tilbake fra en tur med hunden.

Det ble iverksatt en større leteaksjon, og både Røde Kors, Norske redningshunder, Sivilforsvaret og et Sea King-helikopter bidro i søket.

– Cirka klokken 10 gjorde et av redningshelikoptrene et funn, og det viste seg at det var den savnede kvinnen som ble funnet død, sier lensmann på Voss, Robert Veseth til TV 2.



Lensmannen opplyser at det er ingenting som tyder på at noe kriminelt har skjedd. Kvinnen var fjellvant, og gikk mye på tur.

– Den omkomne blir sendt til obduksjon. Før den er klar, er det vanskelig å si hva som har skjedd, sier Veseth.



Kvinnen startet å gå fra Smågiljane på Voss tidlig på morgenen tirsdag, og kvinnen skulle etter planen gå til Gråsidetoppen. Hun ble funnet i området rundt Ulvaskaret.

En rekke frivillige bidro i søket etter kvinnen. Politiet skriver i pressemeldingen at de pårørende ønsker å takke alle som har deltatt i leteaksjonen.