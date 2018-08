Statsadvokat Tor Børge Nordmo har bedt politiet i Tromsø om videre etterforskning av den siktede samfunnstoppen.

Før sommerferien ba den overgrepssiktede samfunnstoppen i Tromsø om å få forklare seg ytterligere for politiet.

Han viste til at han i de første avhørene ikke hadde tilgang til sin egen kalender, og at han ville presisere forhold som han hadde fått bedre oversikt over.

Avhøret lot seg ikke gjennomføre før politiet oversendte saken for påtaleavgjørelse hos statsadvokaten ni Troms og Finnmark.

Ingen kritikk av politiet

– I dette ligger det ingen kritikk av politiet, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo til TV2.

– Saken er godt etterforsket, og politiet har lagt mye ressurser i saken. Ettersom det handler om nyanser mente jeg det ville være riktig å få gjennomført dette avhøret før vi treffer våre beslutninger, sier han.

Statsadvokaten ønsker også at det blir gjort en sakkyndig undersøkelse av en av de fornærmede for å få vurdert såkalte objektive vilkår.

Samfunnstoppen ble pågrepet av politiet like etter nyttår, siktet for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell kontakt med en mann. Siktelsen ble etter hvert utvidet til å gjelde tre fornærmede. Mannen ble løslatt etter en drøy måned i varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld.