I løpet av høsten skal KrF bestemme seg for om de vil foreta et historisk linjeskifte og bytte side i politikken, eller om de vil gå inn i den borgerlige regjeringen.

Krisen og splittelsen i partiet er dyp.

Denne uken så partiet katastrofetallet 4,5 i kjernefylket Møre og Romsdal.

Selv om 4,2 var valgresultatet nasjonalt i fjor, er 4,5 på Respons Analyse sin måling før fylkestingsvalget i Møre og Romsdal ren katastrofe for KrF.

Ved stortingsvalget i 2001 var KrF største parti i Kjell Magne Bondeviks hjemfylke.

Bakgrunnstallene viser at fire av fem velgere som forsvinner fra KrF går til Høyre og Fremskrittspartiet.

Her bor velgerne

Det er ikke bare her KrF sliter. Selv om andelen lojale velgere etter det historisk svake stortingsvalget har vært høyt, balanserer partiet så vidt over sperregrensen.

Veivalget KrF skal gjøre denne høsten kan dermed bli et vinn eller forsvinn-valg for Knut Arild Hareide.

Kjerneområdet til partiet er kyststripen i sørvest. I 38 kystnære kommuner fra Arendal til Sunnmøre hadde partiet over 8 prosents oppslutning ved stortingsvalget i 2017.

Disse kommunene leverte 10 prosent av stemmene nasjonalt, men hele 27 prosent av stemmene til KrF. I disse kommunene er oppslutningen om Høyre og Frp nær 50 prosent, slik at summen av Høyre, Frp og KrF er nær 60 prosent.

Velgerne i KrFs kjerneområder er langt mer borgerlige enn velgerne i resten av landet. I stor grad er disse kommunene sammenfallende med det såkalte bibelbeltet.

Sammenstilling av velgervandringer fra Kristelig Folkeparti på målinger Kantar TNS har laget for TV 2 i perioder rundt valg og valgdagsmålinger siden 1999. Foto: TV 2

Mister velgere til regjeringspartiene

En sammenstilling TV 2 har gjort av bakgrunnstall i målingene Kantar TNS har gjort for kanalen før og under valg tilbake til årtusenskiftet viser at ved de fleste valgene er det flere tidligere KrF-velgere som sier de vil stemme på et av de borgerlige partiene (Høyre, Frp og Venstre) enn på et av partiene på venstresiden.

Sammenstillingen som vises grafisk på bildet ble første gang vist under et seminar på Arendalsuka.

– Dette er absolutt helt nytt, jeg kjenner ingen forskere som har gjort dette tidligere, sa Johan Giertsen meningsmålingsnettstedet poll of polls da tallene ble presentert.

Trenden fortsetter

Et gjennomsnitt av målingene Kantar TNS har laget for TV 2 første halvår 2018 viser at tre av fire velgere som stemte på Kristelig Folkeparti ved stortingsvalget, men har funnet seg et nytt parti, ville ha stemt på et av de tre borgerlige regjeringspartiene.

Bare en av fire som har forlatt KrF siden stortingsvalget sier at de ville stemt på et annet opposisjonsparti. Tallene viser også at det er få nye velgere som sier de vil stemme KrF. Men av de nye velgerne som i løpet av året har svart at de vil stemme på KrF, stemte seks av ti borgerlig i fjor høst. Stabilt over tid

En sammenstilling TV 2 har gjort av bakgrunnstall i målingene fra Kantar TNS rundt valg tilbake til årtusenskiftet viser at trenden er den samme. Målingene som er tatt opp rundt valgene viser at KrF har mistet flere velgere til de tre partiene som sitter i regjering enn til partiene på venstresiden.

Historisk linjevalg

Denne høsten har Knut Arild Hareide varslet at han og partiet skal gjøre et viktig retningsvalg. Hareide har lovet en avklaring på om partiet vil gå inn i den borgerlige regjeringen eller ikke.

Et annet utfall kan bety regjeringskrise, dersom KrF gjør et historisk linjeskifte og ønsker å gå i regjering med Arbeiderpartiet med støtte i Stortinget fra SV. Høstens linjevalg i KrF er historisk.

Det kan være et vinn eller forsvinn for Knut Arild Hareide som leder, men også for Kristelig Folkeparti.

