Ford er vanligvis ikke bilmerket vi forbinder med eksklusive superbiler.

Men ett unntak finnes: Da Ford for to år siden lanserte sin nye GT, gjorde de det på en temmelig utradisjonell måte.

Med produksjonsantall begrenset til 250 per år, blir den ikke noe vanlig syn i trafikken. Og her er det ikke bare å stikke til nærmeste forhandler å bestille heller.

Må bruke bilen

Nei, her må du rett og slett søke om å få kjøpe bilen! Ford ønsker nemlig å unngå at spekulanter skal snappe opp GT-ene. Derfor kjører de en meget spesiell bestillingsprosess.

Kjøperne må blant annet signere en kontrakt på at de forplikter seg til å beholde bilen en viss tid. Dessuten at den skal brukes, ikke parkeres i en garasje eller på et museum.

Det teller i positiv retning om man har en eller flere Forder i garasjen fra før. Da snakker vi naturligvis mer sjeldne utgaver, Mondeo eller S-Max er neppe mye å slå i bordet med her!

Rikingene står i kø for å kjøpe denne ​

Fargen er ganske diskret, men det er ikke vanskelig å se at dette er en bil helt utenom det vanlige. Foto: Privat.

Kjøre rundt i Stavanger

Hele 6.506 personer søkte om å få kjøpe en av de første 500 bilene som ble lagt ut for salg. En av dem var milliardæren Kjell Inge Røkke som så langt har vært eneste Ford GT-eier her til lands. Med norske avgifter kommer bilen på rundt 6,5 millioner.

Men nå får han selskap. GT nummer to har nemlig kommet til landet, nærmere bestemt til Ford-forhandleren Kverneland Bil i Sandnes.

– Denne bilen kommer til å kjøre rundt i Stavanger. Når man søker om å få kjøpe, signerer man også på kriteriene som går på at bilen skal bli sett, hørt og kjørt! Man får ikke lov til å gjemme den bort, forteller Martin Hovland (27) som er selger hos Kverneland Bil.

Denne gamle Forden satte auksjonsrekord

Dette interiøret er det ikke så mange som får oppleve...

Fulltidsjobb med å levere ut GT

– Det betyr at det er en lokal kunde som har kjøpt den?

– Det er riktig, men ut over det kan jeg dessverre ikke si noe om kjøperen. Vedkommende ønsker å være anonym. Men jeg kan vel si så mye som at han har et godt øye for biler, smiler Hovland.

Den super-eksklusive bilen kom med båt fra fabrikken i Canada. Så ble den fraktet på lukket henger til Sandnes.

– Kjøper er til stede under hele leveringsprosessen og det er hovedsaklig kun kjøper som har lov å flytte på den, med mindre andre får tillatelse til å gjøre det. I forbindelse med utlevering, sender også Ford Motor Company en egen person som har fulltidsjobb med å levere ut Ford GT! Snakker om drømmejobb, sier Hovland.

Ikke akkurat npe dagligdags syn utenfor en Ford-forhandler... Bilen skal gå i Stavanger og et kriterium for å få kjøpe er at den skal brukes. Foto: Privat.

Ikke innbytte...

– Men når man kjøper bil til 6,5 millioner – hva leverer man da i innbytte?

– He, he, det kan du jo lure på! Nei, i dette tilfellet var det nok ikke snakk om noe innbytte, avslutter Hovland.

PS: Kjell Inge Røkke så den opprinnelige Ford GT i en film med Steve McQueen i Molde i 1971, og har hatt et forhold til den siden. Selv har han ikke sagt noe om bilen etter at han kjøpte den, men Røkke ga følgende uttalelse i fjor, via sin pressetalsmann Rolf Nereng:

– Jeg synes det er veldig hyggelig at jeg nå få muligheten til å kjøpe en slik unik bil. De krav og forutsetninger som Ford har satt til bruk av bilen er også greit for meg. Det er jo umulig å gjemme seg bort i en slik bil.

LES MER: Ble saksøkt fordi han solgte sin egen bil

Se video: Denne norske taxien har blitt verdensberømt

​