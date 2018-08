Shiva N'Zigou ble en del av ungdomssystemet i Nantes i 1998. Angriperen fra Gabon fikk sin a-lagsdebut i 2002 og ble i klubben til 2005.

Deretter gikk ferden videre til Reims. Han fikk fem sesonger der før han fortsatte karrieren i mindre klubber i Frankrike og Belgia.

N'Zigou fikk 24 landskamper for Gabon fra 2000-2008. Han scoret sitt første mål i Afrikamesterskapet som 16-åring i 2000 og ble med det tidenes yngste til å score i turneringen – en rekord som fortsatt står.

Nylig var N'Zigou i hjemlandet. Fotballspilleren besøkte en kirke. Der bekjente han sine private synder, skriver Marca.

– Jeg hadde et seksuelt forhold til min tante. Dette skjedde også med min søster. Jeg lå med henne, forteller han i en video som ligger på Youtube.

– Jeg var også sammen med en annen mann, forteller han videre.

Men N'Zigou var ikke ferdig med å lette på sløret.

– Min mor er død, og jeg må innrømme at hun ble ofret. Jeg skrev under på mange kontrakter, og min far ville ha alle pengene. Han sa at han ville drepe min mor. Jeg avviste det, men han gjorde det fordi ånden ville fremme min fotballkarriere, sier han.

Rekorden som yngste målscorer i afrikamesterskapet står også for fall. N'Zigou innrømmer at han løy på alderen da han flyttet til Frankrike.

– Jeg er fem år eldre, for jeg løy om alderen min da jeg flyttet til Frankrike, sier han.

N'Zigou var altså 21 år da han scoret målet i 2000. Og han er 40 år nå, ikke 35.