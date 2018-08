To personer er drept i et knivangrep og en er alvorlig skadet i Trappes, en forstad til Paris, det melder AP.

Ifølge Reuters er gjerningspersonen, en mann i 30-årene, tatt hånd om av politiet.

Frankrikes innenriksminister Gerard Collomb sier at de to drepte er gjerningsmannens mor og søster, det melder AP.

Den skadde personen er ifølge Collomb ikke et familiemedlem.

Gjerningsmannen er skutt og drept av politiet, det melder Reuters.

Politikilder sier til Le Parisien at gjerningsmannen ropte «Allahu akbar», og var bevæpnet med flere kniver.

Årsaken til angrepet er foreløpig ukjent. På sin egen kanal hevder IS at det er de som står bak angrepet. Frankrikes innenriksminister, Gerard Collomb, sier allikevel at hendelsen ikke etterforskes som terror for øyeblikket.

Ifølge innenriksministeren hadde mannen «alvorlige psykiatriske problemer».

På Twitter ber politiet folk om å holde seg unna området.​

​

Saken oppdateres.