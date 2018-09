Under Parkenfestivalen i Bodø testet politiet i Nordland ut nye teknologiske hjelpemidler.

I samarbeid med Kripos sin nettpatrulje sørget de for å være tilstede på festivalen, ikke bare fysisk, men også på sosiale medier.

Via Snapchat kunne festivalgjengere nemlig ta kontakt med politiet dersom det skulle være noe.

Kjersti Rønholt, som er leder for nettpatruljen hos Kripos, sier til TV 2 at formålet med å bruke Snapchat under slike arrangementer, er todelt.

– Det første er å skape trygghet og vise at vi er tilstede også digitalt. Det andre er at vi ønsker at folk skal tipse oss hvis de ser noe vi bør vite om, forteller hun.

Et annet aspekt er å kunne gi informasjon ut til publikum på en rask måte.

Begynte i Agder

Det hele begynte med Palmesus-festivalen i Kristiansand. Idéen kom fra politiet i Agder selv, som mente terskelen for å kontakte politiet var for høy.

– Særlig på Palmesus, med en relativt ung målgruppe, så vil de for eksempel sjelden ringe politiet på 02800 og si at nå ligger det en bevisstløs mann her og ikke kan ta vare på seg selv, sier Rønholt, som legger til at idéen virket etter sin hensikt.

– Det var et lavterskeltilbud og vi fikk inn mye, sier hun.

– Fikk dere inn noe dere ikke ønsket å få inn?

– Vi fikk jo mye gladmeldinger fra folk på festival, men det var bare hyggelig.

Brukt i Bodø

Senere ble altså idéen snappet opp av politiet i Nordland, som ville teste det samme under Parkenfestivalen i Bodø. Politiførstebetjent og etterforskningsleder i Nordland politidistrikt, Trude Rønningen, sier til TV 2 at det var en positiv erfaring, men legger til at Snapchat-kontoen ikke førte til veldig mange oppdrag.

– Vi fikk noen konkrete tips som vi jobbet med, men aller mest fikk vi hyggelige tilbakemeldinger fra publikum, sier hun.

Og tipsene kunne man sende inn på alle måter, i form av bilder, film eller ren tekst.

Erstatter ikke nødnummeret

Rønningen mener det er et potensiale i å bruke Snapchat og andre sosiale medier for å komme i kontakt med publikum, men understreker at man fortsatt er i en startfase.

– Jeg tror vi må øve litt på hva dette er for noe, siden det er litt ukjent for folk og for oss, sier hun.

Samtidig forteller hun at politiet i Nordland vil fortsette å bruke Snapchat, men understreker at en Snapchat-konto ikke skal erstatte nødnummeret.

– 112 er det som gjelder ved nød, uansett, og det er viktig at det er den eneste kanalen for nødstilfeller, sier hun.

Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet. Foto: Teknologirådet

Må tenke på utfordringene

Direktør i Teknologirådet, Tore Tennøe, mener at politiet tar et skritt i riktig retning ved å ta i bruk Snapchat.

– Det ene som er bra er at det gir en bedre situasjonsforståelse for politiet, ved at de får inn mer lavterskelinformasjon. I tillegg kan de korrigere hvis det for eksempel har kommet ut falske rykter eller feilinformasjon, sier han til TV 2.

Samtidig som påpeker Tennøe at man også må ta høyde for eventuelle utfordringer.

– Det er jo en forventning om at man må bemanne dette, gi respons og moderere det, sier han og forklarer viktigheten av gode rutiner og verktøy for å håndtere informasjonen som kommer inn.

​– Det må være rigget for å få inn de store hendelsene med mye informasjon. De må kunne sortere det, og det må de gjøre i sanntid mens det skjer. Og så må det være klare linjer for hvordan man bruker personsensitiv informasjon. Hvordan håndterer man for eksempel informasjon man får gjennom bilder og film?​

Ønsker nød-app

Teknologirådet har etterspurt en nød-app med GPS, som gjør at man kan sende bilder, video, lyd og personalia over nødnettet.

– Jeg tenker at det er en åpenbar mulighet politiet har, sier Tennøe, som mener folk for lengst er klare for å bruke sosiale medier til å holde kontakt med politiet.

– Det er klart at dette er modent, det er overmodent egentlig. Teknologien har vi hatt lenge, sier han, og understreker viktigheten av at politiet er på nett med publikum.

Publikum er klare

I 2014 gjennomførte Teknologirådet en undersøkelse, hvor de blant annet ønsket å finne ut om publikum var klare for å bruke sosiale medier i kontakt med politiet.

I undersøkelsen svarte 48 prosent av deltakerne at de ønsket å kunne sende nødmeldinger via en app på mobiltelefonen. 44 prosent svarte også at de var helt enige i at det var greit at politiet tar kontakt dersom man har lagt ut informasjon om en alvorlig hendelse i sosiale medier.

– Telefonen er ikke den mest brukte appen på iPhonen din, man må bare våkne opp til den virkeligheten, men dette er et tegn på at man nå kan være på rett vei, sier han om politiets Snapchat-bruk.

– Alle er på Snap

Kjersti Rønholt i Kripos' Internettpatrulje forteller at politiet fikk kontakt med flere under Parkenfestivalen i Bodø, enn de ellers hadde gjort, takket være Snapchat-kontoen.

– Jeg tror at alle, i alle fall innenfor rimelighetens grenser, er på Snap, sier hun, men legger til at spesielt den yngre garde er storforbrukere av det sosiale mediet, og dermed vil finne det lettere å ta kontakt med politiet via slike kanaler.

I løpet av 2018 skal alle politidistrikter ha en form for tilstedeværelse på internett.

– Politiet ønsker jo å være tilstede der folk er, og folk er på internett nå om dagen, sier hun.