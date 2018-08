Nå skal Fredrik Skavlan ut av komfortsonen

I dag presenterte TV 2 høstens programmer i Grieghallen i Bergen.

Interessen er stor rundt kanalens fredagssatsing etter at Fredrik Skavlan meldte overgang til TV 2 i vår.

Skavlan ut av komfortsonen

«Idol», «Senkveld med Helene og Stian» og «Skavlan» kommer til å prege fredagene gjennom høsten.

– På TV 2 får «Skavlan» en utfordrerposisjon vi har lengtet etter. Den gjør oss kanskje mindre, men først og fremst bedre. Som Nordens største talkshow må vi risikere noe for å utvikle oss, sier Fredrik Skavlan.

Han forteller at han vil forlate komfortsonen og teste ut nye grep, som for eksempel å besøke enkelte gjester utenfor studio-rommet.

– I dag behøver ikke seerne ta til takke med det de får «servert», så vi som lager TV må i enda større grad gjøre oss fortjent til oppmerksomheten. I tillegg til en hyggelig time på fredagskvelden, vil vi derfor på TV 2 Sumo maksimere potensialet i hver enkelt gjest uten å forholde oss til sendetidens begrensinger, sier han.

Lekenhet og bøll i Senkveld

Helene Olafsen og Stian Blipp ble nylig ferdige med innspillingen av «Senkveld vs mesterne», og Olafsen forteller at de ikke kunne fått en bedre start på samarbeidet.

– Stian og jeg har brukt all vår våkne tid sammen etter sommerferien. Jeg vet hvordan jeg skal få ham til å le, jeg vet hva som irriterer han, og ikke minst: jeg vet at jeg har verdens beste makker, sier Helene Olafsen.

Kompanjongen sier seg enig.

– Sammen med Helene får jeg ut all lekenhet og bøll som jeg egentlig skal roe ned når jeg er blitt gift og seriøs. Vi har hatt en spinnvill innspilling av «Senkveld vs. mesterne». Nå gleder vi oss enormt til å gå i studio og bruke all energien på å lage knallgod fredagsunderholdning sammen, sier Stian Blipp.

Satser på norsk drama

TV 2s programredaktør Jarle Nakken forteller at det i år har blitt investert mer i fredagskvelden enn noen gang tidligere.

– Så snart man har valgt TV 2 er det ingen grunn til å røre fjernkontrollen på fredagene denne høsten. Med «Idol», «Senkveld med Helene og Stian» og «Skavlan» har vi investert mer i fredagskvelden enn noen gang, og gir publikum underholdning og aktualitet av aller beste sort ved inngangen til helgen, sier programredaktøren. TV 2 hadde en fantastisk høstsesong i 2017

Sportsperler

TV 2s sportsredaktør forteller at det vil bli en fotballmeny Norge aldri har sett maken til, og at det blir en fornøyelse å servere det til seerne.

– TV 2 Sporten elsker fotball og med Champions League, Premier League, Europaligaen og Nations League lever vi drømmen. I tillegg satser vi som alltid hardt på sykkel, med VM i Innsbruck som det store høydepunktet, og håndball og vintersport gir oss enda mer å se frem til. Nå kan den første høststormen bare komme. TV 2 Sporten er klar, sier TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

Dette er programmene som sendes på TV 2 i høst:

Alle i arbeid

«Alle i arbeid» er en norsk dokumentarserie hvor vi følger 12 unge mennesker med nevrobiologiske diagnoser, blant annet Aspergers og Tourettes-syndrom. Alle har det samme brennende ønsket: De vil bidra i samfunnet og få en jobb hvor de kan bruke evnene sine.

Premiere tirsdag 28. august kl. 20.00 på TV 2 og TV 2 Sumo.

Bloggerne

Høstens sesong blir den niende i rekken for «Bloggerne». I den nye sesongen får vi følge to nye profiler; Caroline Berg Eriksen og Stina Marie Bakken. Vårens nykommere – Jørgine «Funkygine» Vasstrand, Julianne «Pilotfrue» og ektemannen Ulrik Nygård, og Anniken «Annijor» Jørgensen, Anne Brith Davidsen og Kristine «Krisssy» Ullebø er også med i den nye sesong av «Bloggerne».

Sesongpremiere mandag 10. september på TV 2 Sumo og TV 2 Livsstil

Blålys

I «Blålys» får vi et unikt, usminket og autentisk bilde av politiarbeidet i et av Norges største politidistrikter, som med nedslagsfelt i Hordaland og Sogn og Fjordane favner om lag 700.000 innbyggere. Som første norske politiserie gir vi et eksklusivt innblikk i hele spekteret av politiets arbeid – fra patruljer på veien både i by og land, til politimesterens kontor. 48 programmer à 30 minutter.

Premiere mandag 3. september kl. 19.30 på TV 2 og TV 2 Sumo (sendes mandag til torsdag).

Farmen

I nederste del av Hedmark fylke ligger Grue, en kommune som strekker seg like inntil svenskegrensen. Her ligger også et område som heter Finnskogen, hvor vi finner fantastiske Gjedtjernet gård. Denne gården skal de 14 deltagerne i «Farmen» 2018 drive i 11 uker. Hver onsdag vil de bli en mindre. Til slutt vil vi stå igjen med én – vinneren av «Farmen» 2018.

Farmen har premiere på TV 2 og TV 2 Sumo senere i høst

Gatebil

Fest setebeltene og bli med på gleder og sorger når de tøffeste sjåførene i Norge er tilbake for å kjøre én siste runde av «Gatebil»! I denne serien blir vi kjent med noen av verdens beste driftingsjåfører på og utenfor banen, og vi får se racingbiler så ekstreme at de kun kan kjøres her. Se hvorfor resten av bilsportverden drømmer om å oppleve «Gatebil» i denne prisbelønte serien på TV 2 Zebra.

Gatebil – sesong 3 har premiere på TV 2 Zebra og TV 2 Sumo senere i høst.

Generasjon Z

Møt syv unge mennesker som velger sin egen vei. På tross av at de er i startgropa, vet de veldig godt hva de vil. De gjør alt for å oppnå drømmen. Medvirkende: Emma Ellingsen (17), Kevin Haugan (16), Anders Eggan (21), Gina Gylver (17), Herman Dahl (16), Tina Mondelia (21) og Ylva Olaisen (18).

Sendes på TV 2 Sumo senere i høst.

Hjertebarna

I Norge lever rundt 9000 barn under 18 år med medfødt hjertefeil. Vi skal følge noen av dem i hverdagen hjemme og hvordan de forbereder seg før operasjon. For noen av dem vi møter er det et slit å komme seg gjennom hverdagen, de kan ikke være med på de samme aktivitetene som jevnaldrende. Hjertet må opereres og noen av dem må gå gjennom flere operasjoner for å bli friske.

Premiere søndag 26. august kl. 21.45 på TV 2 og TV 2 Sumo.

Hvem drepte Birgitte Tengs?

Det brutale drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995 er blant norgeshistoriens mest omtalte drapssaker. I true crime-serien «Hvem drepte Birgitte?» tar vi gjennom ni episoder for oss saken som rystet Norge og splittet et lokalsamfunn, vi møter flere av Birgittes nærmeste familie og venner, og belyser politiets etterforskning.

Premiere tirsdag 28. august kl. 21.40 på TV 2 og TV 2 Sumo (sendes hver tirsdag og onsdag).

Idol

«Idol» er tilbake - og det med et jubileum! 15 år etter at «Idol» inntok norske tv-skjermer for første gang, og Kurt Nilsen tok nasjonen med storm, går det populære talentshowet inn i sin tiende sesong. Jakten på Norges neste popstjerne er i gang – med Katarina Flatland som programleder og en dommertrio bestående av artistmanagerene Gunnar Greve og Silje Larsen Borgan sammen med Madcon-stjerna Tshawe Baqwa.

Premiere onsdag 29. august kl. 20.00 på TV 2 og TV 2 Sumo (sendes onsdager og fredager frem til livesendingene, deretter fredager).

Jakten på kjærligheten

Fem bønder er klare for jakten på den store kjærligheten på TV 2 i høst. Alle har samme drøm – å finne den rette. Dette er sesong 15 av den populære serien. De fem bøndene som skal finne kjærligheten er: Gudrun Austli (38) fra Snåsa, Janne Øiestad (50) fra Hjellebøl, Bjørn Hammer (30) fra Selbu, Ola Einar Hovrud (50) fra Leira og Kristoffer Heldal (30) fra Drangedal.

Premiere mandag 27. august kl. 20.00 på TV 2 og TV 2 Sumo.

Kielergata

«Kielergata» er en av TV 2s storsatsinger og er et spennende, nyskapende thrillerdrama med en sterk rolleliste. «Kielergata» handler om Jonas (Thorbjørn Harr), som har flyttet til Kielergata i den søvnige småbyen Slusvik, kjent som Skandinavias minst kriminelle sted. For Jonas, med sin mørke fortid, er dette tilsynelatende det perfekte skjulested. Men når et lik dukker opp endres alt, og til sin store overraskelse oppdager Jonas at han ikke er den eneste beboeren i Kielergata som helst ser at politiet ikke snuser rundt. 10 episoder.

Premiere senere i høst på TV 2 og TV 2 Sumo.

Min første ferie

«Min første ferie» er et varmt, hyggelig og morsomt program der vi følger par (vennepar, kjærestepar, gode kollegaer og familier) som aldri har feriert utenfor Norge, og som fortjener å komme seg ut og oppleve verden for første gang.

Premiere søndag 26. august kl. 20.00 på TV 2 og TV 2 Sumo.

Oslo brenner

I en ny sesong får vi følge Oslo Brann- og Redningsetat. De er der når vi trenger hjelp, og setter sine egne liv i fare for å redde andre. Vi er med når de rykker ut hvor deres eneste mål er å redde menneskeliv og verdier. Når serien ble lansert i fjor var det første gang et fjernsynsteam fikk følge Oslo Brann- og Redningsetat på reelle oppdrag i hovedstaden. I år er vi tilbake med sesong to og 12 nye episoder spekket med virkelighetsaction og et fascinerende innblikk i livet på flere brannstasjoner i Oslo.

Sesongpremiere tirsdag 11. september på TV 2 Zebra og TV 2 Sumo.

Otto har fått nok

På vegne av seg selv – og ikke minst oss seere – tar Otto Jespersen og hans makker Emilie Skolmen for seg ting i samfunnet som går oss på nervene eller kan behøve en Ottos pekefinger.

Premiere på TV 2 og TV 2 Sumo senere i høst.

På tur med Dag Otto

Dag Otto Lauritzen har bestemt seg for å realisere sine villeste drømmer før han blir gammel og dør. Kristian Ødegård har sagt ja til å være med på galskapen. Utrettelige og engasjerte Dag Otto drar med seg makker Kristian og to mer eller mindre dårlig forberedte kjendiser til alle verdenshjørner.

Premiere på TV 2 og TV 2 Sumo senere i høst.

Senkveld med Helene og Stian

Helene Olafsen og Stian Blipp inviterer til talkshow i studio med kjente gjester, underholdning, musikk og kanskje en aldri så liten overraskelse.

Premiere fredag 14. september på TV 2 og TV 2 Sumo.

Skal vi danse

Katrine Moholt og Anders Hoff er programledere når 12 kjendiser sammen med sine proffe dansepartnere skal konkurrere om å bli best på dansegulvet. Årets dansekjendiser er: Sophie Elise Isachsen, Aune Sand, Dorthe Skappel, Einar Nilsson, Thea Næss, Aleksander Sæterstøl, Martine Lunde, Morten Hegseth Riiber, Marianne Krogness, Jan Gunnar Solli, Amalie Snøløs og Frank Løke.

Sesongpremiere lørdag 1. september på TV 2 og TV 2 Sumo.

Skavlan

«SKAVLAN» er Skandinavias største talkshow, som byr på ærlige og underholdende intervjuer med noen av verdens største personligheter. Programmet sendes fredagskvelder og er produsert av Monkberry for svenske SVT og norske TV 2. Programleder er den anerkjente journalisten Fredrik Skavlan.

Premiere fredag 14. september på TV 2 og TV 2 Sumo.

Torsdagsfilmen

Humordrama med 5 frittstående filmer. Erik Solbakken og Morten Ramm tolker de store filmsjangerne og gir dem sin egen humoristiske vri. Torsdagsfilmen gir deg krim noir, krigsdrama, romantisk actionkomedie, psykologisk thriller og familiedrama. Gjør deg klar for sterke filmopplevelser.

Premiere torsdag 13. september på TV 2 og TV 2 Sumo.

Truls à la Hellstrøm

I første sesong av «Truls à la Hellstrøm» kom ikke Eyvind Hellstrøm helt i mål med å gjøre en mesterkokk av Truls Svendsen. Men det er begge to egentlig ganske fornøyde med, for da kan de fortsette sin kulinariske dannelsesreise i inn- og utland. Nye opplevelser og utfordringer står i kø for både Truls og Eyvind når de nå tar turen til blant annet Hong Kong, New York, Texas, Chianti og Finnmark.

Sesongpremiere senere i høst på TV 2 og TV 2 Sumo.

Vårt lille land: alle har en historie

Hva skjer når Tonje Steinsland og en gruppe erfarne, undersøkende journalister, reiser ut i Norge for å finne håpet? «Vårt lille land» er en dokumentarserie som ikke likner på den øvrige nyhetsdekningen i media. For redaksjonen har gitt seg selv i oppdrag å løfte fram det som er godt. Derfor kommer de tilbake med spektakulære historier om ordinære mennesker. Fortellinger om hverdager der folk settes på prøve, kjemper, reiser seg, gjør ekstraordinære bragder. Det handler om vanlige menneskers liv. For alle har en historie.

Sesongpremiere senere i høst på TV 2 og TV 2 Sumo.

Åsted Norge

I det direktesendte programmet får du et unikt innblikk i politiets arbeid og du får følge jakten på landets mest ettersøkte. «Åsted Norge» ønsker å gjøre Norge litt tryggere. Programleder Jens Christian Nørve har med seg en ekspertgruppe bestående av forsvarsadvokat John Christian Elden, tidligere politileder Hanne Kristin Rohde og tidligere Kripos-etterforsker Asbjørn Hansen.

Sesongpremiere mandag 27. august på TV 2 og TV 2 Sumo.