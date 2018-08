Hver dag skjer det mange små uhell og ulykker ute i trafikken. Noen ganger er skadene knapt synlige, likevel kan de koste flere titusener å utbedre.

Det er nok at noen kommer borti bilen din på parkeringsplassen. Skjer dette ”feil sted” på bilen, blir det dyrt.

Forleden skrev vi i Broom om Jannicke Sekkingstad Johansson fra Godvik utenfor Bergen. Hun er eier av en Opel Ampera-e. En prisgunstig og praktisk elbil som er billig å eie. Det vil si: Den er billig å eie så lenge ikke noe går galt. Jannickes bil har nemlig fått en liten skade på venstre baklykt, der en del av glasset er slått av.

Jannicke gikk til et Mekonomen-verksted og fikk følgende prisoverslag: 10.400 kroner for ny baklykt – så kommer montering i tillegg!

Klikk her for å lese mer om den saken

– Overraskende dyre

Og denne historien er slett ikke unik. I mange tilfeller har det nemlig blitt mye dyrere å reparere bilskader de siste årene. Det henger blant annet sammen med at nye biler har fått mye mer utstyr enn tidligere. Og når dette går i stykker – da kan det bli veldig dyrt.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige

Forsikringsbransjen følger denne utviklingen tett. Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Arne Voll, sier det slik:

– Vår erfaring er at deler og utstyr på enkelte nyere bilmodeller er overraskende dyre, også for oss som forsikringsselskap. Jeg tror at intensjonen er god. Mange av delene er nok laget for å fungere ut bilens levetid. Men når de likevel må byttes, flyr tusenlappene, sier Voll, til Broom.

Frontlykt til 30.0000 kroner

Han legger til:

Lykter, speil, støtfangere og frontruter med avansert teknologi er gjengangere. I tillegg er det kostbart utstyr inne i bilen som kan bli skadet. Det meste av dette fungerer knirkefritt – helt til noe skjer og delene må skiftes. Da kan selv den minste feil bli fryktelig dyr. Vi har mange eksempler der en komplett frontlykt koster 20.000 til 30.000 kroner å erstatte. I tillegg kommer motor, styreenhet og arbeid.

En klassiker blant bilskadene er der man kjører inn i en annen bil, altså front mot hekk. Tidligere kunne det være nok å skifte støtfangere og lykter. Nå har mange biler avansert utstyr, særlig i fronten, som blir ødelagt og må erstattes.

Les mer: Dette er en av de skumleste bruktbil-fellene

Adaptiv cruisekontroll gjør at bilen automatisk holder samme avstand til bilen foran. Det er gull verdt blant annet i køkjøring, samtidig som dette også er viktig for å unngå sammenstøt.

Ødela radaren

Ett eksempel: Radaren som passer på avstanden til bilen foran. Adaptiv cruisekontroll har blitt mer og mer vanlig på nyere biler. Men det koster hvis du må bytte ut denne avstandsradaren.

– Vi har blant annet hatt et tilfelle der en bil fra et litt dyrere bilmerke kjørte inn i bilen foran og fikk skade i fronten. Her var det montert en avstandsrader. Denne alene kostet 79.000 kroner, pluss moms. Med lykter, litt deler og arbeid kom denne reparasjonen på over 200.000 kroner, forteller Voll.

– Ett annet eksempel: En litt rimeligere elbil fikk skade i front og fikk ødelagt noen ledninger i forbindelse med sammenstøtet. Det optimale var å bytte ledningsnettet, da "can-ledninger" var skadet og lå i et skadet område. Leveringstiden på ledningsnettet var ubestemt og prisen var ca. 35.000 kroner, pluss moms. Da blir det store regninger på små skader, avslutter Voll.

Derfor er det så dyrt å ha enkelte biler på verksted

Bilene vrakes tidligere

Et annet og interessant aspekt er hva som skjer med dagens avanserte nybiler når de begynner å bli godt brukt, og den generelle verdien har falt en god del.

Svaret på det er etter all sannsynlighet at mange biler vil bli kondemnert tidligere enn i dag. Det blir rett og slett for kostbart å reparere dem, i forhold til hva de er verdt. Dermed kommer vi nok til å se at biler som er mekanisk i orden og heller ikke har mye rust, blir sendt til hugging.

Denne utviklingen er allerede godt i gang. Tar du deg en tur til et bilopphuggeri, er det gode muligheter at du får se biler som ikke er mer enn åtte-ti år gamle og som tilsynelatende er altfor fine til å bli vraket.

Ja, det kan faktisk koste 5.000 kroner å bytte en lyspære

Viktig utstyr: Se hvordan bilen reagerer her