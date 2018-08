Lørdag starter den 73. utgaven av Vuelta a España med en åtte kilometer kort tempoetappe i Malaga. En rekke av verdens største sykkelprofiler stiller til start i det TV 2-sendte rittet.



Det blir garantert mye action. Hele åtte av 19 etapper avsluttes på toppen av et fjell.

– Løypen er noe mer moderat enn tidligere, men den er fortsatt knallhard. Arrangøren har funnet frem til flere bortgjemte og svært bratte kjerreveier. De leter etter gull i fjellkjedene og lager mye spenning med tanke på at dette er bakker som ikke er prøvd før. Det er et tøft ritt. Etappene er ikke spesielt lange, men de er krydret med mange tøffe stigninger, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Han tror det blir svært spennende i sammendraget. Kaggestad gleder seg til å se ryttere som skal redde sesongen etter skade- og sykdomsavbrekk kjempe mot ryttere som har en tøff Tour de France i beina.

– Startlisten er fantastisk. Lotto NL-Jumbo har litt av en duo med Steven Kruiswijk og George Bennett. Det er to ryttere å se opp for. Thibaut Pinot skal prøve å riste av seg skuffelsen etter Giroen. Rigoberto Uran er med etter en skuffende Tour-exit og begge brødrene Yates sykler for Michelton Scott. UAE Team Emirates har en spennende duo med Fabio Aru og Dan Martin. Movistar har et veldig solid lag med Alejandro Valverde og Nairo Quintana i spissen. Til slutt må jeg nevne Richie Porte. Jeg hørte han veltet i forrige uke på trening, men har ikke fått rapporter om at han ikke stiller. Team Sky stiller ikke med Chris Froome eller Geraint Thomas, men det blir spennende å se David de la Cruz i en kapteinsrolle, sier han.

Han tror det blir en colombiansk duell om sammenlagtseieren.

– Quintana er min største favoritt til å vinne. Det er uforutsigbart å si hvor rytterne står nå, særlig de gutta som har kjørt Tour de France. Jeg tror også at Uran blir sterk.

I tillegg er det minst ti andre ryttere som kan blande seg inn i toppen av sammendraget.

– Jeg har ikke nevnt Vincenzo Nibali og Ilnur Zakarin en gang. Det er mange ryttere som har kjørt Tour de France og drar til Vueltaen for å se om de har mer krefter igjen. En del av disse rytterne er ikke så veldig godt forberedt, men satser i stedet på å tyne ut det siste de har av krefter. Jeg tror Vueltaen blir en fin indikator på hvem vi får se kjempe i toppen av VM i Innsbruck, sier Kaggestad.

Arrangøren kan glede seg over at superstjernen og den triple verdensmesteren Peter Sagan er med.

– Jeg er spent på han, og jeg tror faktisk Sagan går for sin fjerde VM-tittel om en drøy måned. Vi så han var aktiv i bakkene i Tour de France. I Vueltaen vil ha få skikkelig matching i tungt terreng. Sagan føler nok at VM-trøyen er hans, så han kommer til å selge seg dyrt, sier Kaggestad.

For de rene spurterne er det langt mellom mulighetene. Tre av etappene er rene spurtetapper. I tillegg er det flere flate etapper med en kort stigning mot slutten.

– Peter Sagan er mannen å slå. Nacer Bouhanni er blant spurterne som ikke har lykkes så langt i år. De to vil først og fremst utfordres av Elia Viviani. Viviani blir spennende. Matteo Trentin er i bra slag etter EM-triumfen, og han kjørte fantastisk i Spania rundt i fjor. Jeg tror også at ryttere som Danny van Poppel og Max Walscheid vil blande seg inn i toppen. Det som er artig med Vueltaen er at det blir skapt noen nye navn, sier TV 2-eksperten.

To nordmenn sykler treukersrittet. Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen skal hjelpe kapteinene Aru og Martin.

– Men jeg tror absolutt de får egne muligheten til å gå i brudd. Laengen har kjørt bra i Spania tidligere, der han har en 5. plass som bestenotering. Det vil komme mange muligheter for å gå i brudd. Laengen er i bra form, og jeg er veldig glad for at Bystrøm får sjansen til å vise seg i et treukersritt.