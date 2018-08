Forrige uke kom den overraskende nyheten om at toppdommer Bobby Madley gir seg som pipeblåser i Premier League.

32-åringen offentliggjorde nyheten i en kort pressemelding gjennom den britiske dommerforeningen der personlige årsaker ble lagt til grunn for avgjørelsen. Nå ser det ut til at de personlige årsakene fører Madley til Norge.

– Er velkommen

TV 2 får bekreftet av dommersjef Terje Hauge at Madley, som har norsk kjæreste, har sendt en henvendelse til dem for å høre om muligheten for at han kan bli en del av det norske dommermiljøet.

– Vi har fått en henvendelse som kan bekrefte at han skal til Norge. Vi har snakket med ham én gang, og vi er enige om å holde kontakten. Han flytter i løpet av høsten. Når han er på besøk, skal vi ha gode samtaler med ham. Dersom han er motivert til å bli en del av miljøet vårt, er han velkommen, sier Hauge til TV 2.

Madley har siden debuten i 2013 dømt 91 kamper i Premier League og ble registrert som FIFA-dommer i starten av 2016 og kunne dermed dømt kamper på internasjonalt nivå. Han fikk blant annet ansvaret for Community Shield forrige sesong i tillegg til 18 kamper i Premier League.

Dommersjef Terje Hauge. Foto: Hommedal, Marit

– Han er engelsk FIFA-dommer, men jeg regner med at han avrunder sin karriere i England i forbindelse med flyttingen. Han kan selvsagt bli internasjonal dommer i Norge, men da må han først bli en del av miljøet, gjøre ting på våre vilkår og prestere på banen, sier Hauge.

Det er ennå tidlig i prosessen, men dommersjefen fra Olsvik i Bergen ser lyst på muligheten. Han har fått ansvar for å lede prosessen videre av dommerkomiteen, som hadde Madley-saken på bordet under et møte i forrige uke.

– Han har selvsagt dømt på høyt nivå, så vi ser med spenning på dette. Han er positiv, men så langt er det bare overskrifter. Det er ingen tvil om at han har kvaliteter ut fra at han har dømt på et høyt nivå. Men vi er avhengige av at han blir en del av det norske miljøet og at han kan løftet kvalitetene både på og utenfor banen, sier Hauge.

– Glade om det blir aktuelt

Leder i dommerkomiteen i NFF, Arnor Dingen, er i likhet med Hauge positivt innstilt til at man kan få en dommer av Madleys kaliber inn i Eliteserien. Men først må det gjøres en del avklaringer.

– Det er første gangen det skjer at vi får en henvendelse fra en så merittert dommer. Vi tar imot alle gode dommere for å si det slik. Vi er glade om det blir aktuelt. Vi tenker jo ikke at han skal dømme i sjuendedivisjon for å si det litt flåsete, sier Dingen til TV 2.

– Men vi må bruke litt tid fremover på å se hvor realistisk det er. Samtidig som vi må finne ut hvordan Det engelske fotballforbundet (FA) ser på det.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har troen.

– Vi har hentet utenlandske spillere for å forsterke Eliteserien. At vi kan få inn en som har dømt i Premier League og har masse erfaring fra store kamper ser jeg som positivt. Om han kommer inn i miljøet, vil han ha masse å lære fra seg som han kan dele, sier Mathisen.