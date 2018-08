Se Wolves-Manchester City lørdag fra 13.00 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

​Premier League-sesongen 2018/19 er bare to runder gammel, men allerede forrige helg oppstod et øyeblikk som garantert fikk frem både smil og tårer hos de fleste.

Bildene av David Silvas sønn Mateo i sin fars armer før kampstart på Etihad Stadium, etterfulgt av spanjolens vakre frispark i kampen mot Huddersfield og påfølgende tribunebilder av mor og barn da Silva ble byttet ut senere i kampen, setter spor hos de fleste.

– Det var veldig spesielt. Av alle kampene jeg har spilt og alle mål jeg har scoret, så er det å ha min friske sønn der på tribunen noe jeg kommer til å huske for alltid. Det er et minne for livet, sier Silva selv om helgens scener i et intervju med Premier Leagues egen TV-kanal denne uken.

Fotballstjernens siste drøye halvår har vært av den tøffe sorten, da hans sønn Mateo ble født prematurt allerede i uke 25 i desember. En tøff kamp fulgte på hjemmebane med fem måneders kamp for livet for det siste tilskuddet i familien Silva, og superstjernes traumatiske situasjon førte også til at han fikk fri fra deler av Manchester Citys enorme forrige sesong.

Også i denne ukens episode av TV 2s Premier League-podkast ble Silva omtalt, og kommentator Kasper Wikestad og ekspert Petter Myhre er begge fulle av begeistring for City-stjernen.

– Det var magisk. Han scoret et fantastisk mål. Det er ett av de fineste av de 49 han har scoret i Premier League. Mourinho kan si så mye han vil at det er en klubb uten klasse, men mer klasse enn David Silva er vanskelig å finne, sier programleder Kasper Wikestad i podkasten.

Myhre: – Godt lederskap

TV 2s kommentator var ikke den eneste som fikk følelsesregisteret vekket i helgen. Også kollega Petter Myhre, ukens gjest i Wikestads podkast, bet seg merke i situasjonen. Nå roser han alt som ble gjort fra City-hold i en vårsesong der de lot Silva stå over åtte av kampene på vei mot en overlegen ligatittel.

– Det er et bilde på godt lederskap fra Guardiola forrige sesong, der han lot ham prioritere familien sin. Han skjønte at det var det beste for alle parter, for det å ha en bekymret og frustrert David Silva i garderoben, på treningsfeltet og på banen ville sannsynligvis gjort Manchester City dårligere også. David Silva og familien fikk prioritere sitt, Manchester City kom styrket ut av det og Guardiola blir sittende igjen som den store vinneren etterpå på grunn av sin menneskebehandling, sier Petter Myhre i samme podkast.

TV 2s Premier League-ekspert roser Guardiolas avgjørelse om å la mannen som har vunnet tre Premier League-titler, to EM-gull og ett VM gull få prioritere familien i en sådan stund, og sier at det langt ifra er automatikk at slikt skjer i toppfotballen.

– For oss som sitter her nå er det en selvfølge at det skjer, og forhåpentligvis ville de fleste gjort det, men det er faktisk managere som ikke hadde gjort det. Så selv om det endte veldig bra og var en god greie, så er det viktig å notere seg at det er mennesker man har med å gjøre her. Det er mennesker som, uansett hvilken jobb du er i, hvilken inntekt du har og hvilken status du har, er gjennom personlige traumer som betyr mer enn alt mulig annet. Da er det eneste rette å hjelpe dem slik at de har det best mulig, sier Myhre.

– Jeg elsker ham

TV 2s ekspert har fulgt Silva tett i en årrekke, og 32-åringen har vært en av Premier Leagues største stjerner siden han kom til City fra Valencia for åtte år siden.

– Jeg elsker ham som spiller og type. Det er et eksempel på at du ikke trenger å være en drittsekk for å være en god fotballspiller. Det er mange som forsvarer drittsekker og sier at de er vinnerskaller og det ene og det andre, men det er tross alt flere gode fotballspillere som oppfører seg ordentlig, sier Myhre.

Da Silva forrige helg ikledde seg den lyseblå drakten for City for 250. gang i Premier League, rundet han en milepæl som kun to mann har gjort før ham i den delen av Manchester. Spanjolen bekrefter at klubben betyr mye for ham.

– Manchester City har vært veldig viktig for meg. Det er mitt niende år her, og jeg har hatt mange store øyeblikk her. Klubben er som en familie for meg, sier teknikeren.

Ønsker endelig å lykkes i å forsvare tittelen

Nå er Silva og lagkameratene på jakt etter sin andre strake ligatittel, et forsøk de har mislyktes i de to foregående gangene de har vært regjerende mester.

– Vi har et fantastisk lag, så vi vil prøve å klare det. Det blir vanskelig, for det som skjedde forrige sesong skjer bare en gang i livet. Men vi vil prøve, og forhåpentligvis kan vi klare det. Det var noen øyeblikk forrige sesong jeg vil kalle idealfotball. Vi scoret mange mål og vi slapp motstanderne til få sjanser. Det er noe man ikke vanligvis ser i fotball, sier han.

Tittelrivalene Liverpool, Chelsea og Tottenham står begge også med full pott etter to runder, mens både Manchester United og Arsenal også er hete kandidater når det gjelder å vippe Silva og lagkameratene ned fra tronen.

–Alle lag har en styrke i troppen sin, så jeg tenker at det blir vanskeligere denne sesongen. Men vi vil prøve. Vi snakker ikke om tittelen i august. Det er veldig lenge til slutten av sesongen. Vi tar en kamp om gangen, og det er det riktige fokuset. Manageren stiller veldig høye krav. Han har oppmerksomhet rundt hvert eneste område, og det er veldig viktig for å pushe spillerne, forteller Silva.

Tidligere United-kaptein Neville: – Han er universalt elsket og beundret

Tidligere denne uken fikk Silva også tonnevis av skryt av Sky Sports-ekspertene Jamie Carragher og Gary Neville, da disse skulle lansere sine favoritter til å stikke av med prisen for årets spiller i Premier League denne sesongen.

– Jeg vil elske å se ham vinne den prisen. Han var briljant mot Huddersfield, og han er en av de store i Premier League-æraen. Jeg mener han kommer til å stå igjen som tidenes Manchester City-spiller når han en gang setter skoene på hyllen. Forhåpentligvis er det lenge til, sa Carragher.

Carraghers kollega Neville, som selv spilte hele sin aktive karriere for Citys byrivaler Manchester United, var også raus i omtalen av den lille magiske spanjolen.

– Han er unik, fordi han nøytraliserer hver eneste fotballsupporter og profesjonell fotballspiller i landet. Han er universalt elsket, satt pris på og beundret, og det er en unik kvalitet når man tenker på nivået av rivalisering i fotballen. Hvis City vinner ligaen og Kevin De Bruyne mister de første par måneden av sesongen, er Silvas leveranse og bidrag enda viktigere. Han er et briljant eksempel på hva en profesjonell fotballspiller skal være, sier Neville.

