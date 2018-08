Disse talentene kommer du garantert til å høre mer fra

I serien følger vi syv personer på hver sin kant. De er unge talenter innenfor ulike grener, bransjer og interessefelt. Og de brenner for det de driver med.

Generasjon Z er flinkere, mer ambisiøse og mer endringsorienterte enn noen annen generasjon. De har høye forventninger, både til seg selv og omgivelsene.

Hva innebærer det av opp- og nedturer?

Denne serien tar unges hverdag på̊ alvor, og speiler livet som tenåring i et av verdens rikeste land anno 2018.

Generasjon Z kommer på TV 2 Sumo og TV 2.

Vi møter Emma Ellingsen (16), som mange husker fra TV 2-serien «Født i feil kropp». Med 227 000 følgere på Instagram, og over 222 000 abonnenter på YouTube, er hun en av Norges største profiler på sosiale medier.

– Jeg syns det er superkult å kunne være med på «Generasjon Z». Denne dokuserien viser veldig bra frem hva vi driver med, og viser folk at det er mulig å få seg jobb uten skole. Men det er ikke så enkelt som mange skal ha det til, sier Emma Ellingsen.

Herman Dahl (16) er en av de største og mest populære youtuberne i Norge med sine 108 000 følgere. Han vant prisen «Årets youtuber» under fjorårets Gullsnutten, og ønsker å bli regissør og jobbe med film.

– Jeg synes det er fett at TV 2 satser på flere ungdomsserier, ettersom at det er begrenset med det på dagens «lineær-TV», som det så fint heter. Jeg tror dette kommer til å bli et feelgood program hvor seeren får et nærmere innblikk i hverdagen til unge som har ulike lidenskaper og hobbyer. Jeg er også veldig spent på å se det ferdige resultatet, sier han.

Anders Eggan (21) er Norgesmester i boksing og omtales av mange som et av sportens største talenter her til lands. Han jobber også som modell i New York, for å bygge seg et navn. I serien følger vi Anders som sliter med en skadet høyrehånd.

– Jeg synes det er veldig spennende, og det er en unik mulighet å få være med i denne serien. Idretten min, boksing, har vært veldig mye i skyggen av annen idrett, og jeg håper å få vist frem hva boksing egentlig er, sier Anders Eggan.

Gina Gylver (17) har siden hun var barn engasjert seg for miljøsaken. Hun er i dag leder i Natur og Ungdom Oslo. Hun er uredd, holder appeller, går i møter med politikere og har ansvar for mange av aksjonene til naturvernorganisasjonen.