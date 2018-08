Bekkevold, som er familiepolitisk talsmann i KrF og prest av yrke, viet nylig KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset og Louise-Hill Vegsund.

Under et møte i stortingsgruppa i juni informerte han om den forestående vielsen, men møtte ingen motstand. I ettertid har imidlertid parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan reagert på at saken ikke har vært tatt opp internt i partiet, og mener vielsen burde vært ugjort.

Hendelsen har skapt splittelse i partiet, og 80 medlemmer har meldt seg ut i protest.

Bør ikke fratas vervet

Hareide sier torsdag morgen i Politisk Kvarter på NRK at han støtter Bekkevold, og legger til at han ikke vil gå inn i det teologiske rundt den homofile vielsen.

Han er tydelig på at Bekkevold ikke bør fratas vervet som familiepolitisk talsmann.

– Nei, han bør ikke fratas vervet. Han har vært lojal i rollen mot vårt program i fem år. Jeg tror det har vært noen krevende dager for ham i etterkant av dette, sier Hareide.

Ingen innvendinger

Han ble orientert om den forestående vielsen i en samtale med Bekkevold.

– Vi samtalte om dette, og jeg hadde ingen innvendinger. Jeg gratulerte paret og gledet meg på hennes vegne, sier Hareide.

– Dette er en beslutning Bekkevold tar som prest og er ikke noe jeg skal legge meg opp i. Jeg er satt til å være partileder, sier Hareide som erklærer seg uenig med Grøvan.



På vei inn til sentralstyremøtet i KrF senere torsdag, sier Hareide at han har undervurdert engasjementet rundt saken.

– Jeg har nok undervurdert denne saken, det engasjementet og den uroen det har skapt i vårt parti. Jeg forsto at det kunne bli reaksjoner, men jeg har nok undervurdert sprengkraften som har vært i dette spørsmålet, sa han til NTB på vei inn i møtet.