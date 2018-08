I et intervju med Fox News onsdag fikk Trump spørsmål om hvorvidt han kjente til utbetalingene hans tidligere advokat Michael Cohen hadde gjort til pornostjernen Stormy Daniels og den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal.

– Jeg visste om dem på et senere tidspunkt. Men pengene ble ikke tatt fra valgkampkassen. Det er et viktig element. Det er mye viktigere element i saken. Kom de fra valgkampkassen? De kom ikke fra valgkampkassen, de kom fra meg, svarte Trump.

– Faktisk var det mitt første spørsmål da jeg hørte om det, om de hadde kommet fra valgkampkassen, for det hadde vært litt risikabelt. De kom ikke fra valgkampkassen, og det er viktig. Det er ikke engang et brudd på reglene for finansiering av valgkamper, sa han videre.

Fox-intervjuet kom dagen etter at Cohen sa i retten at han hadde betalt 130.000 dollar til Stormy Daniels og 150.000 dollar til Karen McDougal for å kjøpe deres taushet, samtidig som han erkjente to brudd på reglene for finansiering av valgkamper. Han erklærte seg også skyldig i fem anklager om ubetalt skatt og en anklage relatert til et huslån.

Omtrent samtidig ble Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort kjent skyldig på åtte av 18 tiltalepunkter i en sak der han har vært tiltalt for bank- og skattesvindel.