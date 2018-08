Drapet på elleve år gamle Nicky Verstappen har vært et mysterium i 20 år, etter at han ble funnet drept i skogen sør i Nederland i 1998.

Gutten hadde deltatt på en lokal leir, men var sporløst borte fra teltet sitt neste morgen.

Neste dag ble Nickys kropp funnet ved en juletre-plantasje 1,2 kilometer unna leirplassen.

Flere kjente barnemordere ble avhørt i saken, blant andre tyske Marc Hoffmann og franske Michel Fourniret, men ingen ble noen gang siktet for drapet.

Gjennombrudd

Men nå har politiet gjort et stort gjennombrudd i saken. Nye DNA-spor har overbevist politiet om at de har funnet frem til identiteten til mannen som sto bak drapet på skolegutten, skriver BBC.

På en pressekonferanse onsdag gikk politiet ut med en etterlysning av den 55 år gamle nederlenderen Joseph Theresia Johannes Brech. Mannen, som gjerne bruker kallenavnet Jos, figurerer nå på oversikten over Europas mest etterlyste personer, etter Europol utstedte en internasjonal arrestordre på mannen.

Brech har nemlig vært som sunket i jorden etter at han ble bedt om å avgi en DNA-test til politiet som en del av ny etterforskning av saken.

Krimteknikere har klart å finne DNA på pyjamasen til Nicky Verstappen. Dermed ble det landets største DNA-prosjekt gjennom tidene, iverksatt. Over 20.000 menn som bodde eller hadde bodd i nærheten av åstedet, ble oppfordret til å avgi test, skriver Jyllands-Posten.

Som sunket i jorden

De som ikke svarte på politiets innkalling, ble kontaktet.

Jos Brech dukket aldri opp da han skulle avlegge sin test. Han hevdet først at han ville gjøre det så snart han var tilbake fra «ferie» i Frankrike. Etter det ble det stille fra mannen.

ETTERLYST: Jos Brech er blant Europas mest ettersøkte.

Siste livstegn fra ham var i midten av februar. I april ble han meldt savnet av familien.

Samtidig har politiet samlet inn DNA-profiler fra slektninger av mannen, og på denne måten klart å fastslå at Brech må være gjerningsmannen.

Mannen skal tidligere ha blitt avhørt to ganger i forbindelse med saken, men da som vitne, ifølge nederlandske medier.

Buskmann

Mannen har i de siste årene levd en tilværelse som «bushcrafter», det vil si at han kan overleve i naturen uten hjelpemidler. Hans siste kjente tilholdssted er en hytte i Vosges, nord i Frankrike. Politiet har ingen grunn til å tro at han ikke er i live, men hans svært spesielle bo-situasjon, og det faktum at han ikke har mobiltelefon eller noen aktive bankkort, gjør jakten vanskelig.

Politiet er derfor helt avhengige av tips i saken.

Brech er 180 cm høy og beskrives som slank med kort, grått, bølget hår. Han kjennetegnes også av å ha store ører, lyder det i etterlysningen.

De som måtte ha opplysninger i saken bes om å kontakte nederlandsk politi på telefon 0031 - 79 345 98 76.