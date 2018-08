– Merkes det økonomisk?

– Nei, det gjør det definitivt ikke, sier en lattermild Gjert Ingebrigtsen til TV 2.

– Han har sikkert en avtale med forbundet som gjør at han får premiepenger, men det er ikke noe å bli rik av på noe slags vis. Det har ikke merkbar betydning, hevder trenerfaren.

Jakob Ingebrigtsen fyller 18 år i midten av september.

Først da kan han inngå avtaler med friidrettsforbundet på egenhånd, ifølge Gjert. Sammen med mor Tone skrev han under på en avtale med utstyrsgiganten Nike som verge for Jakob i februar.

– Han er for ung. Han har ikke lov til å signere for seg selv, så han må først og fremst bli gammel nok. Da blir det nok en ordning, varsler han.

– Nå blir han snart gammel nok, og da blir det sikkert en avtale med forbundet og flere, følger han opp.

Vant 1500-meteren komfortabelt

Alle brødrene Ingebrigtsen konkurrerte under Trond Mohn-lekene på Fana Stadion, men bare Jakob løp favorittdistansen på 1500 meter.

Den vant løpekometen med tiden 3.41,81, etter det som var en overbevisende avslutning.

Henrik nær norsk rekord – Filip sviktet

Henrik Ingebrigtsen gjorde et helhjertet forsøk på å slette Marius Bakkens 17 år gamle norske rekord (7.40,77) på 3000 meter flatt, men havnet like bak med 7.42,72.

Kun Bakken, Henrik selv (7.42,19 i 2013) og Knut Kvalheim (7.42,4 i 1974) har løpt fortere i Norge gjennom tidene.

– Jeg var såpass nærme norsk rekord, at det kunne gått med en litt raskere start. Det hadde vært kult å ta rekorden til Marius Bakken her. Jeg føler jeg ikke fikk ut alt, og hadde mye igjen på slutten. Et par brødre til, så kunne det gått enda fortere, sier Henrik til TV 2.

Filip løp 800 meter i Bergen, en distanse han ikke har løpt på et år. Han havnet utenfor pallen med tiden 1.48,13, og så på løpet mest som en treningsøkt foran Diamond League-finalen i Zürich kommende onsdag.

– Å løpe 800 meter blir et sjokk for kroppen. Jeg har fortsatt en del trening i beina å lette opp mot Zürich. Det var en god treningsøkt, men ikke så mye mer enn det, medgir Filip overfor TV 2.