Charleston, West Virginia (TV 2):

Midt på gulvet i arena-anlegget i Charleston stod presidenten tirsdag kveld og talte til rundt ti tusen tilhengere. Applausen var rungende hver gang han sa hvor rent og fint kull som nå utvinnes i West Virginia. På de fremste radene satt gruvearbeidere med hjelmene på. Donald Trump har gitt dem jobbene tilbake, og kanskje enda viktigere, tro på fremtiden.

Politisk drama

Timene før presidenten gikk på scenen må ha vært blant de verste siden han inntok Det hvite hus for halvannet år siden. Nyheten om at hans tidligere valgkampsjef Paul Manafort var funnet skyldig i bedrageri ble kjent. Det ble også nyheten om at hans tidligere fikser og advokat Michael Cohen innrømmet å ha begått lovbrudd. Likevel er det Hillary Clinton Trumptilhengerne mener bør settes bak lås og slå.

Lovbruddene er potensielt skadelig for president Donald Trump og det republikanske partiet. Det er bare to og en halv måned til Kongressvalget. Tilliten til at presidenten selv ikke har begått lovbrudd er synkende.

Pornostjerne og nakenmodell

Michael Cohen hevder at presidenten selv beordret ham om å betale såkalte «hysjpenger» til pornostjernen og Playboy-bunny som presidenten har begått utroskap med. Hvis det er riktig at presidenten beordret lovbrudd, har også han begått en kriminell handling.

Hadde han betalt sine elskerinner av egen lomme, kunne saken vært ute av verden. Hverken utroskap eller økonomisk belønning for å holde tett om slikt er straffbart. Det som er ulovlig er hvis en presidentkandidat lar andre betale for å få brysomme saker ut av veien rett før et valg uten at det registreres som valgkampbidrag. Det ble ikke gjort.

Riksrett?

Betyr dette at Trump er ferdig? På ingen som helst måte. Det skal nok alvorligere forbrytelser til for at han blir stilt ansvarlig. Men som president kommer han til å bli svært svekket hvis demokratene sikrer flertall i Representantenes hus og Kongressen i november. Da vil han få store problemer med å få gjennomslag for sin politikk, og enda større vanskeligheter med å skaffe seg nok stemmer ved presidentvalget i 2020 – hvis han ønsker å stille.

Flere republikanere frykter at Trump vil benåde Paul Manafort. Det kan føre til at tilliten til både Trump og partiet svekkes ytterligere.

Fake news

«Det pågår en urettferdig heksejakt,» ropte den amerikanske presidenten inn i mikrofonen. «Buuuuuh!» responderte tilhengerne i gruvestaten West Virginia. Så rettet Donald Trump pekefingeren sin mot oss, et tjuetalls journalister på podiet 50 meter fra hans eget. «Det er deres skyld. Fake news media!» Buingen tiltok og skjellsordene haglet mot oss. I manges øyne er også vi kjeltringer i dette politiske spillet.