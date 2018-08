Spanske La Liga opplyste forrige uke at én kamp i sesongen skal spilles i USA, og det kan skje allerede denne sesongen.

Det er en del av et samarbeid mellom La Liga og det amerikanske medieselskapet Relevent Sports, som skal gå over 15 år.

Det har ikke falt i god jord hos spillerne, og Den spanske spillerforeningen har uttrykt sin motstand mot avgjørelsen etter et møte mellom La Liga-klubbenes lederskikkelser onsdag ettermiddag.

– Spillerne er overrasket og rasende over at en så viktig avgjørelse er blitt tatt. De er motstandere av det, ingen er for det. Det var enstemmig. Noen klubber er for, mens andre er mot. Jeg snakker bare på vegne av spillerne, sier president i spillerforeningen, David Aganzo, på en pressekonferanse, ifølge AS.

Sergio Busquets og Sergio Ramos fra henholdsvis Barcelona og Real Madrid var blant spillerne som var på møtet med lederne av spillerforeningen.

Aganzo varsler at han vil møte La Liga-direktør Javier Tebas neste måned.

– Problemet er mangelen på sunn fornuft. Det er ingen tid tilgjengelig i terminlisten. Det er bare for å eksportere fotball. Vi betaler for saudiarabiske spillere og spiller kamper på mandager... Vi kan ikke akseptere alt. Hvem har tenkt på fansen? De som ser på fotball som sport, sier Aganzo.

Tidligere denne sesongen ble den spanske supercupen spilt utenfor Spania. I Marokko vant Barcelona 2-1 over Sevilla.