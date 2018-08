Her er rundens Premier League-kamper på TV 2 Sport Premium og Sumo!

I anledning at det er ti år siden Kompany forlot Hamburg til fordel for Manchester City, har belgieren svart på spørsmål om hvem det har vært vanskeligst å spille mot på balløyen.

– Jeg vil si Suárez. Jeg har hatt veldig mange gode kamper og dueller mot ham, sier Kompany i et videointervju publisert av Manchester City på Twitter.

– Han er kapabel til å filme

Totalt møttes Kompany og Suárez fem ganger mens den kontroversielle uruguayaneren oppholdt seg på Merseyside.

City-kapteinen legger ikke skjul på at Suárez har flere tjuvtriks på lager.

– Du vet aldri hvilken vei kampen kommer til å ta, for han bruker hvert eneste triks i boken, konstaterer belgieren.

– Samtidig er han velsignet med mange kvaliteter. Han har instinktet til en spiss, og er sterkere enn han ser ut. Han er kapabel til å vende om han setter kroppen foran deg, men han er også kapabel til å filme. Du må alltid være helt sikker på hva du skal gjøre, forklarer 32-åringen.

Tøff duell mot Suárez

Aller nærmest å få kjenne på Suárez' glefs, var Kompany da City møtte Barcelona i åttedelsfinalen av Champions League i 2015.

På Etihad scoret stjernespissen to, ett av dem etter Kompany klønet det til da han headet ballen i bakken, opp i egen rumpe og til Suárez. I returkampen scoret Barcelona-spissen igjen, og da fikk Kompany kritikk av Paul Scholes for ikke å ha «en anelse» om hvor Suárez var da han satte inn ledermålet, ifølge The Guardian.

Kompany roser Suárez for måten han jobber og presser på i tillegg til å score.

– Han har fantastisk intensitet i presset, og er veldig uforutsigbar i måten han gjør det på. Han var den tøffeste å møte, men mest av alt har jeg nytt disse kampene. Det var derfor jeg kom til Premier League, slår han fast.

