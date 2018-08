Demningen har bristet, bekrefter Bergen kommune. E39 ble stengt klokken 20.29. Det er innført flyforbud over området. Politiet sier de har god kontroll på evakuering av folk fra boliger i det berørte området. Det er ikke meldt om at hus er berørt av vannmassene, sier politiets innsatsleder Ivar Kvant til TV 2 klokken 21.

Ifølge Bergens Tidende er det en 20 meter bred brist i demningen. Det er stor vannføring i nordgående retning mot Eidsvåg, melder politiet på Twitter.

– Politiet advarer folk mot å bevege seg inn i området nord for Munkebotn mot Eidsvåg, heter det i Twitter-meldingen.

Evakuering

​​Politiets innsatsleder Ivar Kvant opplyste til TV 2 klokken 20 at rundt 16 boliger i Eidsvåg i Åsane bydel i Bergen er evakuert, men at flere kan bli nødt til å forlate sine hjem.

– Vi har gjort en vurdering av området og sett hvilke boliger som er mest utsatt om det kommer store vannmengder ned fra fjellet. Vi kan komme til å måtte evakuere 40 boliger. Mellom 110 og 120 mennesker blir berørt, sier Kvant.

Brannvesenet er på stedet for å pumpe vann ut fra dammen, men det er begrenset hvor mye man klarer å ta unna med tanke på de enorme nedbørsmengdene som har kommet i løpet av dagen.

Midlertidig demning

Den midlertidige dammen er bygget i forbindelse med rehabilitering av Munkebotsvannet.

– På grunn av store nedbørsmengder er Bergen kommune bekymret for at den midlertidige dammen ikke vil tåle vannmassene, noe som vil kunne føre til oversvømmelse i deler av Eidsvåg. I samråd med Vest politidistrikt er det derfor iverksatt evakuering av mulig berørte boliger i området, opplyste Bergen kommune tidligere onsdag kveld.

Sivilforsvaret bistår i arbeidet på stedet. To avdelinger er mobilisert og har rykket ut.

Vasker bort demningen

Innsatsleder Ivar Kvant kalte ved 20-tiden situasjonen «potent».

– Situasjonen er den at en provisorisk demning er satt opp her mens den gamle repareres. Den provisoriske demningen er ikke dimensjonert for vannmengdene som er kommet. Vannet har begynt å vaske ut topplaget på demningen. Jo mer vannet får tak, jo verre blir situasjonen. Vi har nettopp fått en rapport fra demningen om at utvaskinen er blitt verre, sa Kvant.

Stenging av E39 vil føre til trafikkaos, og Vegtrafikksentralen Vest ba onsdag kveld alle om å vurdere nøye om det er nødvendig å bruke bil.

– Det regner i Bergen

Terje Rysjedal var en av de som måtte evakuere onsdag kveld. Han reagerer på at man tilsynelatende ikke var forberedt på at det kunne komme så store nedbørsmengder i Bergen.

– Jeg synes de som jobber med den dammen burde vært bedre forberedt og pumpet unna vann underveis. Det kan ikke komme som lyn fra klar himmel at det regner i Bergen, sier han til BA.

