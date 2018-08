Endrer navn etter kritikk

Denne våren lanserte Gilde to nye påleggsskinker. Serien har fått navnet «Naturlig god», og produktene er merket med teksten «uten e-stoffer».

Matkontrollen har snakket med en engasjert forbruker som reagerte på teksten.

– Jeg så en reklame for produktet, og tenkte at dette ikke kan stemme. Du kan ikke ha en skinke som er helt uten e-stoffer. E-stoffer finnes naturlig i alle ting, sier Gaute Våje til Matkontrollen.

– Nok av tilsetninger

På ingredienslisten kan man lese at produktene inneholder gelatin, gjærekstrakt, ekstrakter av frukt, eddik, og sitrusekstrakt.

– Det er altså nok av tilsetninger å ta av. Og da tenker jeg at da er det noen som har bomma, sier Våje.

– Sannhet med modifikasjoner

Professor i molekylær ernæring, Bjørn Skålhegg, har sett nærmere på ingrediensene i produktene. Han sier det er en sannhet med modifikasjoner at produktene er uten e-stoffer. Han trekker fram det samme som Gaute Våje, nemlig at skinkene er tilsatt mange forskjellige tilsetninger. For eksempel er det sitrusekstrakt i skinkene.

PROFESSOR: Bjørn Skålhegg

– Og sitrusekstrakt har akkurat samme funksjon som e-stoffet sitronsyre, sier Skålhegg til Matkontrollen.

Ved å bruke tilsetninger som ikke har e-nummer har produsenten sitt på det rene. Men Skålhegg reagerer likevel på at det står «uten e-stoffer» på pakken.

– Jeg tror dette her er et forsøk på å markedsføre seg mot en brukergruppe som er litt redde for e-stoffer, og som tenker at e-stoffer er noe som er veldig farlig, og noe som man helst bør unngå. De alle fleste e-stoffer finnes jo helt naturlig matvarer, så derfor så syns jeg det er litt spekulativ markedsføring, sier Skålhegg.

Endrer emballasjen

Marthine Hauge Petersen er kommunikasjonsrådgiver i Nortura. Hun sier til Matkontrollen at produktene ble lansert etter et ønske fra flere av deres forbrukere. På spørsmål om hvorfor hun tror folk ønsker mat uten e-stoffer sier hun;

SVARER: Marthine Hauge Petersen i Nortura.

– Kanskje man tror det er noe skummelt med e-stoffer, eller det kan være ulike grunner, og det kan på en måte vi ikke legge oss opp i.

Hun sier at de nå skal endre både navn og emballasje på produktene.

– Det er ikke noe feil med e-stoffer, og derfor har vi også følt litt på at den merkingen vi har gir en litt unødvendig frykt for e-stoffer, sier Hauge Petersen.

Videre sier hun at produktet er helt uten e-stoffer. Hun sier det er helt naturlig å erstatte e-stoffene med andre tilsetninger med like egenskaper. For mens Gilde ekte kokt skinke inneholder sitronsyre, er «Gilde naturlig god» tilsatt sitrusekstrakt.