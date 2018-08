Det offentliggjorde TV 2 onsdag. Kanalen skal sende både serie og sluttspill, og til sammen blir opptil 270 kamper sendt per sesong.

– TV 2 har stor tro på norsk ishockey. Derfor tør vi også satse langsiktig med en avtale på hele seks år. Det gjør oss mulighet til å bygge et sterkt produkt sammen med klubbene og forbundet, sier TV2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i en pressemelding.

Norsk ishockey har vært en del av TV 2s rettighetsportefølje i flere år. Nå fortsetter samarbeidet med Norsk Topphockey og Norges Ishockeyforbund.

– Forhandlingen om en ny seksårsavtale pågikk med to svært gode kandidater helt inn i sluttrunden. At det ble TV 2 vi til slutt signerte med er jeg glad for. Vi kjenner TV 2 godt etter flere års samarbeid, sier ishockeypresident Tage Pettersen.

– Den nye avtalen innebærer et betydelig løft kommersielt og kvalitetsmessig, og gir oss gode rammer for å utvikle norsk hockey videre, både på og utenfor banen. Norsk hockey gis med dette fornyet kraft til å foreta nødvendige investeringer for å løfte oss i digitale kanaler, bedre publikumsopplevelsen og styrke den sportslige satsingen, sier styreleder Dagfinn Reinertsen i Norsk Topphockey.

Eliteserien starter 8. september. Første kamp er mellom Frisk Asker og nyopprykkede Ringerike.

