Teori: Drapsmannen kan ha vært på åstedet samtidig som politiet

Den 5. mai i 1995 deltok 17 år gamle Birgitte Tengs et arrangement på bedehuset i Avaldanes. På vei hjem stakk hun innom Kopervik sentrum på Karmøy.

Like etter midnatt ble 17-åringen observert i gågata, men siden er det ingen som med sikkerhet kan si at de har sett henne.

Morgenen etter, lørdag 6. mai, ble Birgitte Tengs funnet seksuelt misbrukt og drept i et buskas like i nærheten av der hun bodde.

I dag, 23 år etterpå, er fortsatt ingen pågrepet i saken. Det som skjedde i timene før hun ble funnet, betegnes som et av sakens store mysterier.

Så blodspor – gikk ut

Det antas at Birgitte Tengs ble drept ved 00.30-tiden natt til 6. mai. Ettersom ingen med sikkerhet kan fastslå at de har sett henne gående, har politiet hatt en teori om at hun har satt seg inn i i en bil.

Ved 04-tiden samme natt kjørte en politipatrulje på veien der 17-åringen ble drept. De la merke til blodspor i vegbanen. Betjentene tok frem lyktene sine, gikk ut av bilen og forsøkte å fastslå hvor blodet stammet fra.

De fulgte sporene inn i buskaset, og de forsøkte å lytte. Disse opplysningene fremgår av rapportene som betjentene selv skrev etter hendelsen.

– Mens de står og lytter hører de at noe dunkes mot et gjerde, og så flakser fuglene til værs, forteller Bjørn Olav Jahr, som har regissert den kommende TV 2-serien «Hvem drepte Birgitte?».

Han har også skrevet en bok om drapssaken.

Journalist og forfatter Bjørn Olav Jahr står bak TV-serien «Hvem drepte Birgitte?». Foto: NTB Scanpix

Trodde det var tjuvslakt

De to politimennene sto trolig kun få meter fra den avdøde 17-åringen da de bestemte seg for å avslutte oppdraget. Årsaken var at veien var svært mørk og at lyktene deres ikke var kraftige nok.

Ingen av de to hadde en tanke om hva de sto overfor. Betjentene trodde det kunne dreie seg om tjuvslakt i et område hvor mange holder sau.

En av betjentene, som selv er sauebonde, opplyste i rapporten sin at han lukket grinda da de dro fra stedet.

Bonden som fant Birgitte få timer senere, stoppet traktoren sin nettopp fordi han oppdaget at denne grinda nå stod åpen. Det viste seg senere at Birgitte Tengs ble drept på veien der blodsporene ble funnet og at hun senere ble slept gjennom den aktuelle grinda.

Hvem som har åpnet grinda i løpet av natta, vites ikke.

Et tema i politiet

Bjørn Olav Jahr mener man ikke kan utelukke at det var gjerningsmannen som laget lydene i buskene. Hendelsen vil også bli belyst i dokumentaren om Birgitte-saken.