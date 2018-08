Natt til onsdag gjentok USAs president Donald Trump sine planer om å trappe opp handelskrigen med Kina og EU: Ifølge Trump skal neste skritt være å legge 25 prosent toll på biler og bildeler importert fra EU.

Dette har vakt sterke reaksjoner – også fra amerikanske bilprodusenter, som er avhengige av importerte komponenter i sin produksjon.

– Kan trigge mottiltak

I intervju med TV 2, sier sentralbanksjef Øystein Olsen at han er bekymret for en opptrapping av en internasjonal handelskrig.

– Bekymringen her er at hvis denne tendensen brer om seg, at tiltakene eskalerer og når stadig flere produkter. Da kan vi være i en situasjon som jeg frykter, sier han.

Og Trumps trusler om nye tollbarrierer i bilindustrien er det særlig grunn til å frykte, mener Olsen.

– Skulle det komme klart økte tollsatser på biler og bildeler, da er det mange som har sagt at det virkelig er alvor. Da vil europeisk eksportindustri, som er veldig eksportorientert, rammes hardt. Det vil kunne trigge mottiltak. Så da er vi et langt skritt mot en mye mer alvorlig situasjon enn vi har i dag, sier Olsen til TV 2.

Nye tollsatser

Torsdag trer nye tollsatser i kraft på en rekke produkter både på amerikansk og kinesisk side.

Sentralbanksjefen er bekymret for at eventuelle nye handelsbarrierer kan få konsekvenser for store og viktige næringer for Norge.

– Hvis det skulle komme tiltak mot sjømatindustrien, så vil det ramme viktige deler av kyst-Norge og alle de som lever av å produsere og selge sjømat, sier Olsen til TV 2.

Kan påvirke renta

Norges bank har lenge varslet at norsk økonomi begynner å få såpass god vekst at det er rom for å øke styringsrenten fra rekordlave 0,5 prosent. Den første rentehevingen er ventet i september.

Men usikkerhet i økonomien som følge av handelskrig, kan legge bånd på videre rentehevinger. Det vil likevel sentralbanksjefen si minst mulig om før neste rentemøte 20. september.

– Vurderingene blir påvirket av det som skjer. Utsiktene internasjonalt, herunder risikobildet, kan ha endret seg. Alt dette er med på å danne grunnlaget for våre vurderinger og rentebeslutninger. Men jeg kan ikke, og vil ikke, være mer konkret enn som så, sier Olsen.