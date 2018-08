Tomatpuré er en av verdens mest populære matvarer, og er ansett som et sunt produkt. Men kan du stole på innholdsfortegnelsen?

I den ny franske dokumentarfilmen «The Empire of Red Gold» blir det avslørt mange mørke sider ved produksjonen av tomatpuré i Kina. Produsentene av tomatpuré blir beskyldt for å jukse med innholdet for å øke volumet.

Ifølge avisen Ny Tid har det i Nigeria blitt avdekket at tomatpuré fra Kina inneholdt lite eller ingen tomater i det hele tatt.

Se hele Matkontrollen allerede nå på TV 2 Sumo, eller torsdag klokken 20.00 på TV 2.

To produkter fra Kina

I norske butikker finnes det to typer tomatpuré som blir produsert i Kina. Det er Coop tomatpuré og NorgesGruppen sin Eldorado tomatpuré. På etiketten er innholdsfortegnelsen ganske kort: Det skal være 99 prosent tomatpure og litt salt.

Det anerkjente analyseselskapet Eurofins sjekket om tomatpureene fra Eldorado og Coop inneholdt noe mer enn tomat og salt.

Resultatene er oppsiktsvekkende.

Tilsatt sukker

Begge pureene inneholdt sukkerarter som ikke naturlig finnes i tomat. Analysen sier også at produktene er fortynnet på en eller annen måte.

– Coop og Eldorado tomatpuré inneholder flere sukkerarter enn det som er naturlig å finne i tomat. Det er mer glukose til stede enn fruktose, noe det ikke skal være, sier salgs- og markedsdirektør hos Eurofins, Nina Dyrnes.

Dyrnes sier at dette kan tyde på at det er tilsatt sukker i disse to produktene.

– Resultatene indikerer at det kan være tilsatt en sukkertilsetning eller glukosesirup, som har en opprinnelse fra mais, ris eller potetstivelse, fastslår hun.

I tillegg til sukkertilsetning er det også gjort andre funn.

– Totalt sett når du vurderer alle disse resultatene, så viser det også at det ser ut som det er gjort en fortynning, sier Dyrnes til Matkontrollen.

– Juks

Forsker ved SIFO (OsloMet), Unni Kjærnes, sier dette er interessante resultater, og mener at sukkertilsetningen ikke er forurensing fra fabrikken.

– Det er noen med viten og vilje som har puttet noe i produktene som ikke skulle vært der. Det er nærliggende å tenke at dette er bevisst juks, sier Kjærnes, som i en årrekke har forsket på blant annet matsikkerhet, forbrukermakt og tillit.

Hun forklarer hvorfor det blir tilsatt sukker av ulike arter i et sånne produkter:

– Prisen på tomatpuré er presset ned. Det er et globalt marked der konkurransen er stor. Da vil det være mye å tjene på å tilsette bittelitt i mange produkter, fordi det er så store volumer.

– Så det er rett og slett for å tjene mer penger?

– Ja, det er fortynning for å tjene mer penger, sier Kjærnes til Matkontrollen.

Hun synes butikkjedene bør kjenne innholdet i disse to produktene.

– Dette er kjedenes egne merkevarer. Da er det de som har ansvaret, sier Kjærnes.

Gourmetkokk reagerer

Kjøkkensjef på restauranten Vaaghals, Eirik Strøm Lillebø, er sjokkert over Matkontrollens funn i tomatpureene.

– Det er reinspikka juks. Det skal ikke være sånn, rett og slett. På etiketten står det at det er 99,6 prosent tomatpuré, også er det litt salt.

– Hvis det også er andre ting, så er det horribelt at det ikke er opplyst, sier han til Matkontrollen.

Setter i gang tiltak

Coop og NorgesGruppen innrømmer at det aldri har blitt tatt prøver av disse to pureene.

Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, sier det ikke skal være tilsatt sukker i dette produktet.

Coop har sendt inn egne prøver av produktet for analyse, og den foreløpige rapporten fra disse indikerer det samme resultatet; at det kan være tilsatt sukker i tomatpureen. Kristiansen sier også at de venter på resultater fra flere prøver som er sendt inn for analyse.

– Kundene skal stole på at de får det produktet de handler hos Coop og ikke noe annet. Vi har derfor besluttet å sperre partiet for videre salg inntil vi har kommet til bunns i saken, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Kristiansen sier leverandøren deres stiller seg uforstående til kritikken.

– Dette er en leverandør vi har hatt i mange år og aldri hatt noe problemer med. Vi har ingen grunn til å bestride svaret fra dem før vi har gjort våre egne analyser, sier han til Matkontrollen.

– Presser dere prisen på dette produktet så mye at dere risikerer innholdet i det?

– Det gjør vi ikke. Grunnen til at dette er et veldig billig produkt er fordi vi kjøper inn i felleskap i Norden. Dette er veldig enkelt. Jo mer du kjøper, jo billigere pris får du, sier Kristiansen.

Stopper salget av produktet

NorgesGruppen har ansvaret for Eldorado og lover nå full gjennomgang.

– Vi tar enhver mistanke om juks på det største alvor. Derfor stopper vi nå salget av produktet inntil videre. Vi sender inn egne produkter til nye analyser og vi er i tett dialog med leverandøren, fordi vi ønsker å være 100 prosent sikker på at produktet er trygt. Men ett analyseresultat alene er ikke godt nok til å si 100 prosent sikkert at produktet er jukset med, sier Søyland.

– Er det sånn at dere presser prisene så tøft at leverandøren synes kan være lønnsomt å jukse?

– Nei, det er ikke tilfelle med dette produktet. Her har vi hatt en veldig tydelig kravspesifikasjon som faktisk er relativt kostbar i produksjon. Det finnes andre leverandører som kan levere et rimelig produkt hvis det er målet, sier hun til Matkontrollen.