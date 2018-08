Hvem skal bestemme hvilke kvinner som skal få bli mødre?

Mange norske kvinner får ikke lov til å bli mødre i Norge. De må trosse norsk lov og dra til utlandet.

Det er flertall for eggdonasjon i Norge. Likevel får et mindretall av oss nordmenn avgjøre hvilke kvinner som får bli mødre.

Se dokumentaren «Tvillingsøstrenes donorbarn» TV 2 kl. 21.40 onsdag kveld.

En følelsesladet debatt har pågått i Norge i årevis. Noen politikere, mange av dem med kors rundt halsen, har vist til etiske og medisinske argumenter mot at kvinner uten egne fruktbare egg skal få bli mødre med eggdonasjon.

Så langt har de vunnet fram, til tross for at mange fagfolk beskriver argumentene som hjerterå og medisinsk uholdbare, samtidig som det faktisk er et politisk flertall for eggdonasjon på Stortinget.

Trosser forbud

Ønsket om barn kan være så inderlig stort, og sorgen over ikke å kunne få det så smertefull. Mulighetene for at ufrivillig barnløse likevel skal bli foreldre er mange. Men for en del, slik som kvinner uten egne fruktbare egg, er det ingen her til lands.

For å bli mødre må de selv finne fram til fertilitetsklinikker i utlandet som tilbyr teknologi som i Norge er ulovlig; eggdonasjon.

Over flere år laget jeg en rekke reportasjer for TV 2 om temaet fertilitet og bioteknologi. Familier har stått fram i media og fortalt om prosessen de har vært gjennom for å oppleve kjærligheten til et barn.

På sidelinjen har politikere kranglet om hva som er barnets beste, definisjonen på en mor og om hvem som får bli det, mens fertilitetsleger har ristet på hodet over at de ikke kan få ta i bruk teknologi som kan hjelpe norske kvinner å bli gravide og foreldre i Norge.

Flertall for eggdonasjon

Noe har skjedd. Stadig flere nordmenn har i meningsmålinger sagt at de er for eggdonasjon og flere norske kvinner sier at de kunne tenke seg å donere bort egne egg.

Bioteknologirådet har behandlet tema ved flere anledninger og gått inn for å tilby eggdonasjon i Norge.

Også i det politiske miljøet har det vært en endring. Det er bare Senterpartiet og Kristelig Folkeparti som er mot. Våren 2018 sa Høyre ja til eggdonasjon. Det ga det et endelig politisk flertall. Likevel er eggdonasjon fortsatt forbudt, da Høyre stemte imot forslaget da det ble behandlet på Stortinget.

Regjeringen skal på nytt behandle et lovforslag om eggdonasjon. Det har de gjort før, og mange håpet og trodde at det ville endre loven. Kanskje vil det nå endelig skje?