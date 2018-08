I løpet av sommeren har Matkontrollen undersøkt butikkhyllene i til sammen 15 butikker, i to omganger.

Det ble funnet mye uappetittlig hos alle kjedene.

– Det smaker mugg

Både i juni og i august fant Matkontrollen mye dårlige bær hos alle kjedene.

Kjedene som ble undersøkt var Rema 1000, Kiwi, Coop Extra, Meny og Coop Mega.

Ida Skaar, seniorforsker innen toksinologi ved Veterinærinstituttet, sier til Matkontrollen at mugget på jordbærene ikke er farlig, men at det ikke smaker godt.

– Det smaker mugg og konsistensen blir ekkel og vassen, sier Skaar.

Skaar forklarer at hovedproblemet er at mugget sprer seg lett i en jordbærkurv. Så dersom man kommer hjem med en kurv med ett mugnet bær er sjansen stor for at det også smaker mugg av flere av bærene.

– Mugget sprer seg lett fordi det er mye fuktighet i jordbærene, sier Skaar til Matkontrollen.

Været har skapt bærtrøbbel

Rema 1000, Kiwi, Meny og Coop sier alle at det varme været som har vært i sommer har gjort det utfordrende å sikre god kvalitet på jordbærene.

– Vi jobber tett med leverandørene våre for å sikre friske jordbær, sier kommunikasjonssjef i Rema 1000, Ann-Kristin Pettersen.

Pettersen sier at dersom man har fått kjøpt jordbær av dårlig kvalitet hos dem kan man få ny vare eller pengene tilbake.

Kiwi beklager at Matkontrollen har funnet kurver med dårlige bær i deres butikker, og de har nå minnet butikkene på viktigheten av ekstra hyppige kontroller i sommervarmen.

Kiwi sier også at man kan få ny vare eller pengene tilbake dersom man ikke er fornøyd med varen.

Meny sier til Matkontrollen at det er sterkt beklagelig at det har blitt funnet dårlige jordbær hos dem. De går nå igjennom rutinene for å unngå at dette skjer igjen.

Verst hos Coop Mega

Selv om det ble funnet mye dårlig bær hos alle kjedene, var det hos Coop Mega Matkontrollen fant mest.

Atle Alexander Olsen, kategorisjef for frukt og grønt hos Coop, sier til Matkontrollen at det i år har vært en krevende sesong både for produsent og butikk.

– Det har vært veldig varmt, noe som gjør at jordbærene får en stressende hverdag. De modnes veldig raskt, og det blir også krevende for butikk å rullere godt nok, sier Olsen.

Olsen sier til Matkontrollen at Coop ikke har vært gode nok i år, og at de skal evaluere denne sesongen i etterkant. De vil bruke vinteren på å bli enda bedre til neste år.