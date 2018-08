Michael Berg og Ole Kristian Hansen fra Trondheim har i tre år leid ut sitt vakre feriehus utenfor Trondheim via Airbnb.

Over 300 gjester fra hele verden har vært på besøk, men det var da en kvinne fra Trondheim leide huset 28. februar i år at de opplevde marerittet.

Etter seks dager opphold kom Berg og Hansen for å hente nøklene til huset, men der var det ingen – og døra sto åpen.

– Vi gikk inn og fikk oss et sjokk, sier Berg til TV 2 Hjelper deg.

– Og en lukt som var grusom, tilføyer Hansen.

TV 2 Hjelper deg kan du se på TV 2 torsdag kveld kl. 20.30, eller på TV 2 Sumo.

Se hele Matkontrollen allerede nå på TV 2 Sumo.



Avføring i senga

Det var store ødeleggelser i hele huset, men stua så verst ut med søppel over alt. Men det var ikke det som sjokkerte mest:

– De hadde tatt ned speilet i gangen, lagt det på stuebordet og sniffet kokain. Det var tydelige striper på bordet, sier Berg.

Gjestene har prøvd å tenne på en kubbe ved ovnen. Kubben er lagt oppå ovnen og ikke i ovnen. Dermed er det blitt brennmerker flere steder på gulvet.

På soverommet ble også paret møtt av et sjokkerende syn:

– Det var grisete oppover veggene og søl på gulvet, men det verste var at det var avføring i senga. Så vi måtte rense senga og kaste overmadrassen, sier Berg til TV 2 Hjelper deg.

BLE MYE SØPPEL: Flere av tingene i leiligheten måtte rett og slett kastes. Foto: TV 2 Hjelper deg

Utgifter på 65 000 kroner

Det var ikke den eneste utgiften. Massiv rengjøring, nye glass, ny marmor ved ovnen, nye låser og utbedring av kjøleskap. Til sammen var det utgifter på 65 000 kroner, ifølge paret.

Men det skulle være null problem. For ifølge Airbnb sin egen nettside har de en vertsgaranti på 7 millioner kroner som gir deg «enestående beskyttelse og ro i sinnet. Garantert».

– Men det var ikke så enkelt, sier Hansen.

Airbnb godtok nemlig ikke kravet fra paret, og dermed begynte en lang prosess med mange mailer frem og tilbake.

Paret fikk svært korte tidsfrister på enten 24 eller 48 timer til å innhente dokumentasjon fra butikker og rengjøringselskaper som var stemplet og underskrevet og gjerne levert som PDF-filer.

AVFØRING I SENGA: Det var ikke hyggelig å komme tilbake til huset sitt etter seks dagers ferie. Foto: Privat.

Fikk tilbud med kort svarfrist

Etter å ha skaffet all dokumentasjon i ekspressfart, fikk paret til slutt et tilbud på 32 000 kroner med en svarfrist på 48 timer.

Ellers ville Airbnb avslutte saken.

Beløpet var langt unna de 65 000 kronene de hadde forlangt, så derfor ber de om en utregning.

Det skulle de ikke ha gjort:

– Etter at vi hadde sendt en mail og etterspurt en kalkulering, hørte vi ikke mer fra Airbnb. Etter 48 timer fikk vi en mail om at tidsfristen hadde gått ut for å godta tilbudet, og at saken var avsluttet. Vi får ikke en krone tilbake, sier Michael Berg.

Airbnb opprettholder altså ikke sitt opprinnelige tilbud, men tilbyr paret absolutt ingenting i erstatning fordi de ikke godtok tilbudet innen tidsfristen.

Stiller ikke til intervju

Vi i TV 2 hjelper deg ønsket å få et svar fra Airbnb. Et svensk PR-firma håndterte saken, og vi ba gjentatte ganger om intervju uten å lykkes.

BARE ROT: Noen hadde forsøkt å tenne på en kubbe, og det har blitt mange brennmerker på gulvet. Foto: Privat

Men Airbnb har kontaktet Berg og Hansen og der ble det løsning bare ett døgn etter at TV 2 hjelper deg hadde tatt kontakt med PR-selskapet.

– Det gikk veldig bra. Vi ble tilbudt 65 000 kroner som var det kravet vi hadde til Airbnb. Vi takket ja og er veldig fornøyde.

Etter å ha gitt full erstatning, mener Airbnb at saken er løst og at de ikke har noe grunn til å stille opp på intervju. Men vi har fortsatt ubesvarte spørsmål vi ønsker svar på, blant annet den strenge 24-timers regler og omfattende dokumentasjonskrav.

Får svar på ett av spørsmålene

Til slutt får vi i alle fall svar på et av spørsmålene:

«Vår opprinnelige håndtering av denne saken er under den høye standarden vi setter for oss selv og undersøker nå hvordan det kunne skje», skriver en representant for Airbnb.

Berg og Hansen håper Airbnb vil forandre reglene sine, men er skeptisk til om alle får samme behandling som dem.

– Jeg tenker litt på om andre vil komme like langt med sine krav som oss. Jeg er redd for at man må til TV 2 hjelper deg for å nå fram, sier Ole Kristian Hansen.