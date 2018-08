Det var i slutten av forrige uke at Felleskjøpet trakk flere partier med kjæledyrfôr fra markedet.

Produsenten opplyste at fôret inneholder for mye magnesium, noe som kan føre til at hunder og katter blir sløve og får diaré.

Flere eiere skal ha blitt nødt til å avlive dyrene sine.

I etterkant har et stort antall hundeeiere meldt seg, og forteller om store problemer.

Magesjau

Thor Ingar Petterson fra Kongsberg har drevet med hunder i 30 år, og har ikke opplevd maken til magesjauen som herjet hundene de siste ukene.

Alle hans ti trekkhunder av typen Alaska husky ble slappe og fikk løs mage i sommer.

– Hundene lakkerte hundegården brun, forteller han.

På Felleskjøpets Facebook-sider melder flere hundeeiere om lignende opplevelser, og flere beskriver sykdom som endte med avlivning.

Feilproduksjonen gjelder varianter av fôrmerkene Appetitt, Matmons og Labb, opplyser Felleskjøpet Agri, som har lagt ut en fullstendig liste over rammede produkter på sine nettsider. Produktene er Felleskjøpets egne merker og blir produsert i Norge.

–Veldig lei oss

Felleskjøpets kommunikasjonsjef Thomas Skjennald sier til TV 2 at produktet ble trukket tilbake med en gang de oppdaget feilen.

Likevel var dyrefôret i butikkene i tre uker, og produksjonsmassen gjelder omtrent 20.000 sekker. Det kan derfor ha berørt mange kunder.

– Vi har tett dialog med mange kunder, og vi er veldig lei oss for hva som har skjedd. Vi har full forståelse for at det har kommet mange reaksjoner, sier Skjennald til TV 2, og legger til:



– I noen ytterst få tilfeller har det vært snakk om døde dyr, og der har vi en god kommunikasjon med eierne og veterinærer. I utgangspunktet er det ikke livstruende å spise dette fôret.

