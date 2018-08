Ikke alt gikk etter planen da ni år gamle Anton Aurbakken syklet ved Eidskog ungdomsskole på Skotterud i Hedmark torsdag ettermiddag.

Da gutten syklet, kom han borti en blåsvart Volkswagen Golf som stod parkert på stedet.

– Da jeg syklet så kjørte jeg på en stein på bakken, slik at hjulet vridde seg og styret kom inn i siden på bilen, sier den uheldige niåringen til TV 2.

Sporløst forsvunnet

Resultatet ble ifølge Anton en lang ripe på høyre framdør, omtrent ved håndtaket. Han ble kjempelei seg for hva som hadde skjedd, og fortalte moren om hendelsen.

– Den første tanken var å reise og se om vi fant bilen, men den var sporløst forsvunnet, sier moren, Ann-Christin Larsen, til TV 2.

Hun bestemte seg derfor for å legge ut et innlegg på Facebook, i håp om å finne eieren av bilen. Hun fryktet selv å lese om hendelsen på Facebook, og håpet derfor på å komme bileieren i forkjøpet.

Innlegget ble lagt ut på Mitt Eidskog, en lokal Facebook-gruppe.

«Er det noen som har fått ripet opp bilen sin i dag så gi meg gjerne beskjed så vi kan ordne opp i det.... Hilsen mor og gutt som er lei seg for denne hendelsen», heter det i innlegget.

– Tilbyr seg å spleise

Resultatet ble flere hundre likerklikk, i tillegg til mange kommentarer og delinger.

– Det har vært mange likes og bare gode ord. Det er til og med folk som har sendt melding om sagt seg villige til å være med og dele reparasjonskostnadene, sier hun.

Saken ble også omtalt i avisen Glåmdalens nettutgave tirsdag kveld, og onsdag var Anton i papirutgaven. Hendelsen har også fått oppmerksomhet langt utenfor fylkesgrensene.

– Jeg har fått melding fra en bilentusiast i Askim, som tok helt av. Han takket for at vi hadde gjort hans dag bedre, og at vi hadde gitt Anton gode verdier, fortsetter hun.

Mange har nok opplevd å finne skader på bilene sine, uten at den uheldige melder seg. Moren mener at reaksjonene viser at folk flest setter pris på ærlighet.

– Det var ikke tanken med innlegget at jeg skulle få så mye tilbakemeldinger og reaksjoner. Vi blir helt overveldet over at folk reagerer på den måten, for det er normalt å gjøre opp for ting man har gjort, sier Ann-Christin Larsen.

Bileieren har imidlertid ikke meldt seg – ennå.