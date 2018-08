Se Rosenborg mot Shkëndija på TV 2 Zebra og Sumo torsdag fra klokken 20.30.

Rosenborg-trener Rini Coolen ville ikke si altfor mye om hvem som starter Europaliga-playoffen mot Shkëndija torsdag, men kunne bekrefte at Nicklas Bendtner er tilbake fra start torsdag.

– Én ting jeg kan bekrefte Anders Konradsen kommer inn for Anders Trondsen. Også Nicklas Bendtner kommer til å starte, sier Coolen på onsdagens pressekonferanse.

Bendtner sto ifølge Adressa over 2-0-seieren over Kristiansund søndag med en lyskeskade. Samme avis skriver at også Trondsen sliter med smerter i lysken.

– Han kommer ikke til å være en del av troppen i morgen. MR-undersøkelsen var veldig positiv, men vi har snakket sammen og vurdert det slik at han må være hundre prosent. Det er han dessverre ikke til i morgen. Vi jobber nå for å få ham klar til neste kamp, sier Rini Coolen.

Rosenborg er storfavoritter mot makedonske Shkëndija, men Rosenborgs nederlandske trener tar ikke lett på motstanderen.

– Vi har all informasjonen vi trenger, så vi er godt forberedt. Vi er klare for en vanskelig kamp, for det er en god motstander, sier Coolen.

– Det er et sterkt lag som har en spillende stil med gode spillere. Jeg var ikke her forrige sesong, men jeg vil sammenligne dem litt med Vardar. De gjorde det veldig bra mot Salzburg, som er et topplag. Vi må være på vakt, for de har mange gode spillere som kan utgjøre en forskjell, fortsetter han.

Rosenborg møtte Vardar i Europaliga-gruppespillet forrige sesong. Trønderne vant 3-1 hjemme på Lerkendal, men spilte 1-1 i Skopje.