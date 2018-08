– Måtte ha politihelikopteret på stedet for å kontrollere at ingen lå igjen i skogen

Vær edru

Benitez forteller at fredag 24. august er en stor festdag med mye trøkk – uavhengig av hvor det skjer. Han forteller at Frognerparken også er et utsatt sted, men understreker at det også kan være snakk om hjemme-alene-fester.

Men det politiførstebetjenten mener foreldrene bør være aller mest obs på, er å snakke med barna sine.

– Gjør gode avtaler. Hvor er de? Når skal de plukkes opp? Og ikke minst, hold deg edru. Vær klar med bilnøkkelen for å være ute og hente, sier Benitez.​

«Det er klart det skal være litt friere tøyler når ungdommen har begynt på videregående, men det betyr ikke at ungdommen skal være uten voksen kontroll. Vær nysgjerrig, hent ungdommen på fest, lag litt nattmat og ta en prat om hvordan sosialiseringen går», skriver politiet på Facebook.​

Johan Benitez mener gode stikkord for foreldrene er «bil og smil»:

– Vær tett på med omsorg, gode spørsmål, bil og smil. Det er viktig. Vi i politiet kan ikke være der med pekefingeren hele tiden.