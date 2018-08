Tirsdag ble det kjent at Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen (51) har erklært seg skyldig i å ha betalt såkalte hysj-penger til to kvinner på vegne av USAs president.

Ifølge Cohen ble det betalt 130.000 og 150.000 til pornoskuespilleren Stormy Daniels og eks-playboymodellen Karen McDougal som begge har hevdet at de hadde hatt seksuelle forhold til Trump.

Cohen erklærte seg også skyldig i å ha bidratt til ulovlig valgkampfinansiering, unndragelse av inntektsskatt og banksvindel.

Tilståelsene kom bare timer etter at Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort ble funnet skyldig i 8 av 18 tiltalepunkter mot ham, inkludert fem tilfeller av skattesvindel, to tilfeller av banksvindel og for ikke å ha oppgitt en utenlandsk bankkonto.

Cohen og Manafort er bare to av en rekke personer som har kommet i søkelyset gjennom etterforskninger knyttet til skandalene og rettssakene rundt USAs president Donald Trump.

Vi gir deg oversikten over hvem som er hvem:

Robert Mueller (74):

Spesialetterforsker Robert Mueller leder Russland-etterforskningen. Foto: Yuri Gripas

17. mai 2017 fikk den erfarne juristen og tidligere FBI-direktøren et stort oppdrag fra det amerikanske justisdepartementet: Han skulle lede etterforskningen av Russlands forsøk på å påvirke presidentvalget i USA i 2016. En egen del av etterforskningen handlet etter hvert om mulige koblinger mellom Trumps valgkampteam og den russiske regjeringen.

Til nå har Mueller tatt ut tiltale mot fem amerikanske statsborgere, blant dem nevnte valgkampsjef Paul Manafort.

Gjennom ulike stillinger innen påtalemyndigheten ble Mueller kjent som en særdeles dyktig jurist. Én uke før terrorangrepene 11. september 2001 ble han utnevnt til FBI-sjef. Mueller sto da overfor den formidable oppgaven det var å lede rundt 4000 FBI-agenter som jobbet for å følge opp tusener av spor vedrørende angrepet og hvem som sto bak.

Mueller sto i jobben som FBI-sjef helt til 2013 og ble etterfulgt av James B. Comey, som ble ble sparket av Trump i mai 2017.

Mueller ble nominert til den prestisjetunge kåringen av «Årets person» i Time Magazine i 2017. Time skriver om Mueller at han er en av bare en håndfull personer i USA som har omdømme og erfaring som kreves for å gjennomføre den omfattende granskingen.

Donald Trump jr. (40)

Donald Trump Jr. er presidentens eldste sønn. Foto: Pool New

Presidentens eldste sønn, Donald Trump jr. blir også etterforsket av Robert Mueller. Trump jr. har innrømmet at han før presidentvalget 2016 møtte den russiske advokaten Natalia Veselnitskaya, som har forbindelser til Kreml, med lovnad om skadelige opplysninger om Hillary Clinton.

Det var forleggeren og tidligere journalist Rob Goldstone som arrangerte møtet.

– Dette er åpenbart på høyeste nivå og det er sensitive opplysninger, men det er en del av Russlands og myndighetene der sin støtte for Mr. Trump, sa Goldstone til presidentens sønn.

– Jeg elsker det! var svaret fra Trump jr.

Bakgrunnen for møtet, hva som kom ut av det, og hvorfor presidentens sønn takket ja til det, er fortsatt uklart.

Jared Kushner (37):

Trumps rådgiver og svigersønn, Jared Kushner. Foto: Kevin Lamarque

Kushner er gift med Ivanka Trump, og fikk jobb som seniorrådgiver i Det hvite hus da svigerfaren ble president. Han er interessant for etterforskerne på grunn av sin kontakt med russere underveis i valgkampen.

Han var med på møtet med Trump jr og advokat Veselnitskya, men hevder det kun handlet om å bedre forholdet mellom USA og Russland så snart valget var over. Selv blant de som deltok er det imidlertid ikke enighet offentlig om hva møtet egentlig handlet om.

Kushner har også hatt kontakt med den russiske ambassadøren Sergei Kislyak.

John Podesta (68):

Leder for Clinton-kampanjen, John Podesta. Foto: Patrick Semansky

68-åringen er mannen som ledet valgkampen til daværende presidentkandidat Hillary Clinton høsten 2016. Podesta ble for alvor kjent da hans e-postkonto ble hacket og tappet for mengder med sensitive opplysninger. I oktober 2016 valgte WikiLeaks å publisere innholdet fra den hackede kontoen, som senere ble svært skadelig for Clintons kamp om Det hvite hus.

Den pågående etterforskningen til spesialetterforsker Mueller har blant annet handlet om å finne ut om og eventuelt hvem i Trump-leiren som hadde kjennskapen til hackingen av Podestas e-postkonto, og den senere spredningen av innholdet.

Mangeårig rådgiver for Trump, Roger Stone, skal ha hatt kontakt med WikiLeaks før de publiserte innholdet, ifølge journalist Randy Credico. Han skal vitne for juryen 7. september.

James Comey (57):

Tidligere FBI-direktør James Comey ble ansatt av Obama, og sparket av Trump. Foto: J. Scott Applewhite

Advokaten James Comey ble utnevnt til FBI-direktør av daværende Obama i 2013. Bare uker før valget gjenåpnet han etterforskningen av Hillary Clintons e-poster, og ble dermed beskyldt for å ha kostet Demokratene valgseieren. Clinton har selv uttalt at hun tror at dette drepte hennes sjanser i presidentkampen, men Comey har uttalt at han ville gjort det samme igjen.

I mai 2017 ble han imidlertid sparket av president Donald Trump – midt i FBIs etterforskning av en mulig forbindelse mellom Trumps valgkampteam og russiske tjenestemenn før høstens valg. I avskjedsbrevet undertegnet av Trump selv skrev presidenten at han mente Comey ikke var i stand til å lede FBI.

Forholdet mellom Trump og Comey ønsker Muller å få klarhet i. Det sentrale spørsmålet er om presidenten forsøkte å beskytte noen da han sparket FBI-sjefen. Trump-administrasjonen har gitt en rekke ulike og motstridende forklaringer på hvorfor Comey måtte gå, ifølge New York Times.​

Michael Flynn (59):

Tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn innrømte at han har løyet om sin Russland-kontakt. Foto: Chris Kleponis

Den tidligere generalen Michael Flynn hadde en kort karriere som spesialrådgiver for president Donald Trump. FBI var raskt ute med å etterforske Flynns kontakt med Russland, hvor det kom frem at Flynn hadde villedet visepresident Mike Pence om hvilke samtaler han faktisk hadde hatt med den russiske ambassadøren.

Kontakten mellom Flynn og ambassadøren skal ha skjedd før Trump vant presidentvalget. I desember 2016 inngikk Flynn en avtale med spesialetterforsker Mueller, hvor han innrømmet forholdene.

Han ønsket også å bidra til etterforskningen av Russland-kontakten. Straffeutmålingen har latt vente på seg fire ganger, og det hevdes at Flynn sitter på mye viktig informasjon som er nyttig for Mueller. Den neste datoen for straffeutmåling er satt til 17. september.

George Papadopoulos (31):

George Papadopoulos, tidligere Trump-rådgiver, på et udatert bilde fra London on a street of London. Foto: AFP

Med sine 31 år var George Papadopoulos den yngste i Trump-kampanjens stab av utenrikspolitiske rådgivere. Han innrømmet i oktober 2017 å ha løyet til FBI i forbindelse med Russland-etterforskningen. Ifølge offentliggjorte rettsdokumenter fikk den tidligere Papadopoulos i april 2016 vite av en russisk professor, med nære bånd til Kreml, at russiske myndigheter hadde «tusenvis av e-poster» som kunne brukes til å sverte Hillary Clinton.

Papodopolous hevdet først at dette møtet var uten betydning, men har innrømmet at han løy til FBI om tidspunktet for samtalen. Han hevdet opprinnelig at møtet fant sted før han ble en del av Trump-kampanjen.

Ifølge New York Times og Sydney Morning Herald var Papadopulos årsaken til at FBI i det hele tatt startet Russland-etterforskningen.

Det hvite hus har på sin side bagatellisert 31-åringens rolle i Trump-kampanjen og kalt den «ekstremt begrenset».​ Datoen for straffeutmåling for Papadopoulos er satt til 7. september.

Paul Manafort​ (69):

Trumps tidligere valgkampanjesjef Paul Manafort. Foto: Elsa/Getty Images/AFP

Manafort har jobbet som rådgiver, konsulent og lobbyist i Washington D.C. siden 1970-tallet. Han har hatt en rekke internasjonale klienter som har fått mange til å heve øyenbrynene. Blant dem er diktatorene Mobutu Sese Seko fra DR Kongo og Ferdinand Marcos fra Filippinene.

Manaforts mest kjente internasjonale klient er trolig Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj. Ifølge Business Insider er det alment kjent at Manafort bidro sterkt til Janukovitsj' valgseier i 2010.

Paul Manafort og Trump har kjent hverandre siden 1980-tallet, da Trump kjøpte Manaforts tjenester for å bistå Trump-systemet. I mars 2016 hyret Trump Manafort for å overbevise delegater på det republikanske landsmøtet til å støtte Trumps kandidatur.

Manafort ble etter hvert Trumps valgkampsjef, men i august 2016 gikk Manafort av. Årsaken var en avsløring om at han skulle ha mottatt 12,7 millioner dollar fra Viktor Janukovitsj' parti uten at det ble skattet av inntekten.

Manafort var den første som fikk sin sak ført for retten som følge av Robert Muellers etterforskning. 21. august ble han dømt for økonomiske forbrytelser. Han ble funnet skyldig i åtte av 18 tiltalepunkter. Juryen fant ham blant annet skyldig i å ha unnlatt å oppføre i selvangivelsen flere titalls millioner dollar han tjente som konsulent for ukrainske politikere.

Michael D. Cohen (52):

Donald Trumps betrodde gjennom mange år, Michael Cohen. Foto: Brendan Mcdermid

Trumps mangeårige advokat og fikser. Cohen jobbet som visepresident i Trump-systemet og som spesialrådgiver for Trump. Han har også hatt et verv i det republikanske partiet.

Våren 2018 ble Cohen satt under føderal etterforskning grunnet mistanke om økonomiske misligheter. FBI ransaket Cohens kontor, hus og hotellrom. Ifølge amerikanske medier må FBI ha særdeles gode grunner for å få tillatelse til å ransake kontoret til en advokat. Årsaken er at en slik handling kan utgjøre en fare for det konfidensielle forholdet mellom advokat og klient.

I mai fikk Cohen sparken av Trump. 21. august erklærte Cohen seg skyldig i blant annet skatteunndragelse og brudd på reglene om valgkampfinansiering. Det kom også fram at Cohen hadde betalt «hysj-penger» til to kvinner på vegne av USAs president. Dermed ble Donald Trump trukket direkte inn i en kriminalsak.​

Stephanie «Stormy Daniels» Clifford (39):

BETALT FOR TAUSHET: Pornofilmskuespililer Stephanie Clifford, også kjent som Stormy Daniels, fikk betalt for å ikke snakke om sitt forhold til Donald Trump. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Daniels er en tidligere pornoskuespiller som hevder hun ble truet til taushet og betalt for å holde tett om at hun hadde sex med Donald Trump i 2006.

Trump nekter både kjennskap til betalingen og for å ha hatt sex med pornostjernen, mens Michael Cohen har innrømmet å ha betalt beløpet til Daniels.

– Presidenten har klart og konsekvent avvist disse anklagene. Den eneste personen som har vært inkonsekvent, er personen som har kommet med anklagene, sa talsmann Raj Shah i Det hvite hus etter at Clifford gjentok påstandene i TV-programmet 60 Minutes i mars i år.

I april i år viste hun frem en tegning av en mann hun hevder truet henne til taushet i 2011. Daniels saksøkte to uker senere Trump for ærekrenkelser, etter at han kalte henne en svindler.

Karen McDougal:

PLAYMATE: Modellen Karen McDougal hevder hun frivillig innledet et seksuelt forhold til Donald Trump i 2006, og at hun ble betalt for å ikke snakke om det. Foto: AFP/Getty Images.

Denne kvinnen er en tidligere Playboy-modell som i mars i år varslet at hun vil gå til rettssak for å bli løst fra taushetsavtalen hun inngikk med advokat Cohen i 2016, midt under Trumps valgkamp for å bli president.

McDougal hevder hun møtte Trump på en fest i Playboy Mansion i 2006, og innledet et ni måneder langt forhold til Trump, som da hadde vært gift med sin nåværende kone, førstedame Melania Trump, siden 2005.

I november 2016 skrev The Wall Street Journal at American Media, som eier magasinet National Enquirer, hadde betalt McDougal 150.000 dollar for eksklusiv rett til historien hennes, for så å «begrave historien».

Under valgkampen i 2016 gikk flere kvinner også ut og anklaget Trump for seksuell trakassering. Selv har han omtalt alle anklagene som løgner.

Rudy Giuliani (74):

Rudi Giuliani er tidligere borgermester i New York, men er nå en av Trumps advokater. Foto: Saul Loeb

Juristen og den tidligere New York-borgermesteren ble i april i år en del av Trumps juridiske team som håndterer Muellers etterforskning.

Giuliani har som Trumps advokat fått mye oppmerksomhet i media, og har framstått som spydspissen blant presidentens advokater. Senest da han søndag i et intervju med NBC News uttalte at «sannhet er ikke sannhet» da han ble spurt om avhør av Trump.

​Han har også uttalt at såkalt «collusion» ikke er kriminelt. Det finnes ikke en god oversettelse av dette begrepet, men det viser til en form for samarbeid, sammenblanding eller konspirasjon. Dette er imidlertid ikke et juridisk begrep, ei heller er det klart hva konsekvensene ville vært for presidenten om dette ble bevist.

Kilder: BBC, New York Times, Fox News, Vox, The Guardian, Channel 4, Washington Post