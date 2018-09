Familiebil er for de fleste av oss det samme som stasjonsvogn eller en SUV. Biler med plass til hele familien og bagasje.

Men hva hvis familien er for stor til at det ikke holder med «vanlig» bil?

Enten man har klart å skaffe seg mange unger, eller det er snakk om storfamilien med «dine» og «mine»? Da sliter du fort, selv om bilen kanskje har sju seter. Ja, du får med inntil seks passasjerer, men du kan bare glemme å få med særlig bagasje når alle setene er i bruk.

Da kan løsningen være en bil som denne: Ford Tourneo Custom. En bil som ikke bare har åtte seter, men som også har plass til MYE bagasje. ​

Hva er nytt?

Tourneo Custom har vært på markedet i noen år og har nå fått en større oppgradering. Seteløsningen har blitt smartere. Du kan snu setene og også ta dem ut hvis du ønsker. Dessuten har Ford pyntet på både eksteriør og interiør. L2 betyr ekstra akselavstand. Bilen er 5,34 meter lang og over 2 meter bred, det merkes på parkeringsplassene! Jeg tar ikke engang sjansen på å kjøre inn i det ekstremt trange parkeringshuset vi i Broom vanligvis bruker i Oslo.

Disse varebilene er både billige og kule

Ingen tvil: Denne har startet livet som en varebil.

Hva er styrker og svakheter her?

At dette egentlig er en varebil, er lett å se utenpå. Innvendig har Ford tatt en rekke grep for å gi den mer personbilfølelse. Materialkvaliteten på dashbordet er ikke akkurat eksklusiv, men det ser ganske bra ut. Pluss for veldig mange gode oppbevaringsrom og en rekke koppholdere.

Kjøreegenskapene imponerer, biltypen tatt i betraktning. Over fartsdumper kan du ikke unngå å merke at du omtrent sitter over forhjulene, men oppe i fart er den komfortabel og stabil. Den 170-hesters dieselmotoren kler også bilen godt.

Den store styrken er naturligvis plassen. Åtte personer sitter godt og komfortabelt. I testbilen er baksetene vendt mot hverandre. Hvis du bare trenger fire seter, kan du felle ned midtsetene og bruke dem som bord. Og bakerst er det bare å lesse inn bagasje. Har du ikke nok plass her, er det sannelig ikke godt å si hva du bør kjøpe i stedet.

Her er en annen med seriøst mye plass

Separate bakseter med Isofix på de ytterste, som familiebil er denne svært anvendelig.

Hva koster den?

Her kommer vi til det som nok gjør at det neppe ligger an til noe storsalg av Tourneo Custom: Her får nemlig barnetrygden bein å gå på. Testbilen kommer på 838.000 kroner (Ja, du leste riktig), inkludert ekstrautstyr for 36.000. For de pengene kan du få veldig mye annet og fint på bilfronten.

Hvem er konkurrentene?

Det finnes personbilutgaver av en rekke varebiler. Biler som Mercedes V-klasse, VW Caravelle og Toyota Proace byr på mye av det samme som Tourneo Custom, men like store er de ikke. Og skal du først kjøpe en bil som dette, bør du i alle fall ikke kompromisse på plassen!

Vil naboen bli imponert?

Nei, og det hjelper vel neppe å fortelle hva du har betalt for bilen heller. Dette er og blir varebil i manges øyne.

Broom mener:

Bortsett fra prisen er det mye bra med denne bilen. Ford har gjort en god jobb med å personifisere det som egentlig er en Transit. Komfort og kjøreegenskaper imponerer (i forhold til biltypen), åtte personer sitter godt og du har i tillegg mye bagasjeplass.

I noen faser av livet kan mye plass være den største luksusen du kan ha. På det området innfrir Tourneo Custom 100 prosent.

Men samtidig: Når jeg står i kø ved siden av en Tesla Model X og tenker på at disse to bilene faktisk koster omtrent det samme, ja da skjønner jeg også at så veldig mange heller velger Teslaen.

Denne er mindre, men også en veldig bra familiebil

Ford har løftet interiøret flere hakk, her er vi ikke langt unna personbil.

Hva mener eierne?

En rekke Transit-eiere har lagt inn vurdering av bilen sin. Klikk her for å lese mer om det i Brooms bilguide. Har du en Tourneo Custom? Da håper vi at du vil dele dine erfaringer med Brooms lesere.

Visste du at:

– Forsetepassasjerene i Tourneo Custom har hele fire koppholdere, pluss flaskeholder og søppelbøtte i dørene.

– Opphavet Transit har vært en stor suksess for Ford i veldig mange år, den kom på markedet første gang i 1965.

– Testbilen er velutstyrt, men mangler faktisk automatisk klimaanlegg. Det er rimelig spesielt i en nybil til over 800.000 kroner.

Plass til åtte og mye bagasje, det er naturligvis den store styrken her. Dessverre drar den også på seg svært mye avgifter, derfor blir prisen så høy.

Det er en god grunn til at de aller fleste har grønne skilter

FORD TOURNEO CUSTOM Modell: Titanium 2,0 TDCI automat Motor: 2-liter diesel Effekt: 170 hk Toppfart: 170 km/t Forbruk: 0,76 liter/mil Lenge/bredde/høyde: 5,34 - 2,03 - 1,94 meter Vekt: 2.345 kg Bagasjerom: 1.930 liter Pris: Fra 802.000 kroner

Se video av Transit Custom under:

​