Den siste uken har Henrik Elvejord Borg sjokkert seere med drøye utsagn og mye festing i TV Norges nye program «Ex on the Beach».

På God morgen Norge avslørte han onsdag at han hadde en plan bak det hele; nemlig å skrive en bok.

– For min del var dette et litterært prosjekt. Jeg skrev tre til fire timer hver dag og sitter nå med 250 ferdigskrevne maskinsider, avslører Borg.

Han beskriver oppholdet på Ex on the Beach som «brutalt og skandaløst», og mener det er disse faktorene som gjør boken interessant.

Holdt det hemmelig

24-åringen sier at han bevisst ikke fortalte noen i produksjonsselskapet om bokprosjektet.

– Jeg sa det ikke på castingen. Det var helt bevisst. Der prøvde jeg bare å være så ekstrem som mulig for å sikre meg en plass i startoppstillingen.

Han sier at produsentene først fant ut at han ønsket å skrive en bok etter noen dager på innspillingsstedet i Mauritius.

– Jeg tror ingen i verden har gjort dette før, altså skrive en bok i affekt under en slik innspilling, sier Oslo-gutten.

Foreldrene reagerte

Foreldrene til Borg var ikke fornøyde da de fant ut at han hadde meldt seg på et reality-program.

– Mamma og pappa var ikke spesielt imponerte. Det var ingen hyggelig beskjed å få for dem.

Han sier likevel at han fortsatt har god kontakt med foreldene og at det ble litt lettere for dem å forstå valget da de skjønte han skrev en bok.

For Melina Johnsen var det helt annerledes.

– Mamma syns det var gøy at jeg meldte meg på. Hun mente konseptet passet meg bedre enn Paradise Hotel.

Selv om moren var støttende, sier Melina at hun fikk sjokk da hun så første episode.

– Jeg pleier ikke å være så frekk som jeg var inne på Ex on the Beach, forklarer hun.

Stadig mer ekstremt

Trendforsker og sosialantropolog Gunn-Helen Øye sier at reality-programmene i Norge blir mer og mer ekstreme.

Dette skyldes at man trenger et overraskelsesmoment eller noe man ikke har sett før for at et nytt reality-konsept skal bli populært.

– Det må pirre det samfunnet vi er i dag, altså de normene og reglene vi har nå. Det er derfor foreldre reagerer, fordi de har andre normer og regler. De henger ikke helt med i tiden, forklarer hun.

