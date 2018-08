Bryce «Thug Nasty» Mitchell er en av de mest lovende utøverne i fjærvektklassen i MMA. Amerikaneren fra Cabot i Arkansas har vunnet samtlige av de ti proffkampene han har stilt opp i.

Nå må 23-åringen belage seg på en liten pause fra kampsport.

Grunnen? En svært uheldig episode da han pusset opp hjemme.

På sosiale medier forklarer Mitchell at han holdt en planke over hodet, og at han derfor valgte å oppbevare drillen i buksen. Det viste seg å være en dum idé.

– Plutselig startet drillen. «Nøttene» mine ble viklet inn i drillen. Da slapp jeg planken umiddelbart. Jeg reverserte drillen for å få løs pungen, men den var revnet i to, skriver han.

Mitchell har lagt ut et bilde av en blodig boxershorts på sosiale medier.

– Jeg kan selvsagt ikke legge ut et bilde, men når pungen kommer på plass igjen kommer jeg tilbake for å trene. Jeg tror et høyt spark ville ødelagt dem, skriver han.

Amerikaneren har hatt en lang og tøff vei inn i proffsirkuset. Han måtte melde seg på reality-showet «The Ultimate Fighter: Undefeated» for å få et navn i UFC-miljøet.

Der gjorde han sine saker svært bra.

Mitchell forteller at familien ikke var spesielt fornøyde med at han valgte en karriere innen kampsport.

– Vi sørget for at foreldrene våre ikke var hjemme da vi begynte å bokse i bakgården. Da jeg var 16 år, begynte jeg å trene i garasjen. Jeg sa til moren min at vi bare gjorde øvelser. Men noen ganger sparret vi, og da smalt det i garasjedøren. Da ble hun hissig, men vi fortalte henne at vi bare snublet, har han tidligere sagt til ufc.com.

Det ble ikke enklere da han som 17-åring måtte få skriftlig tillatelse fra moren for å få lov til å gå kamper.

– Jeg fikk ikke henne til å signere papirene. Vi begynte å krangle om karakterene mine. Hun mente de var i ferd med å bli dårligere. Men mine karakterer var ok. Til slutt ble hun så sint at hun signerte papirene. Hun sa «gi meg papirene, så håper jeg du får grisejuling», fortsatte han.