Onsdag måtte bevæpnet politi rykke ut etter melding om en person som hadde blitt observert med en pistol i Rana.

– Det var en person som var på vei inn på en adresse i Mo sentrum og hadde med seg denne pistolen, sier operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Ivar Bo Nilsson, til TV 2.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 09.53.

Bevæpnet politi reiste til stedet, hvor det viste seg at det slett ikke var snakk om et ekte våpen.

«Nok en gang viste det seg at det var snakk om en soft gun», skriver politiet i Nordland på Twitter.

Utfordring

Nå fortviler politiet over at folk ferdes med softgun i det offentlige rom.

– Det er en utfordring, sier Ivar Bo Nilsson, og forklarer at softgun i utgangspunktet ikke er ulovlig.

– Men det er måten du frakter det rundt på og hvor du har den fremme som skaper bry for oss, sier han.

Operasjonslederen forteller at softguns er så å si identiske med ekte våpen, og at politiet dermed må behandle dem som det når de rykker ut på meldinger.

Tenk på frakt

Ivar Bo Nilsson forteller at det finnes mye softguns blant folk.

– Og spesielt i de miljøene som vi i politiet jobber opp mot, sier han, og legger til at det også var tilfellet onsdag.

Oppdraget ble ifølge operasjonslederen løst uten fare for dramatikk.

– Vi har tatt fra vedkommende softgun-en, og den vil bli destruert, sier han.​

Politiet ønsker nå at folk tenker to ganger over hvordan man frakter og oppbevarer softguns.

– Hvis jeg skulle dratt sammen med kompisene mine for å skyte med softgun på et egnet sted, så ville jeg lagt den i en bag og tatt den frem først når det var åpenbart at det foregikk en form for aktivitet eller konkurranse, sier Nilsson.