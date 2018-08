Lewandowski (30) ble blant annet kritisert for svak innsats i mesterligaens semifinale mot Real Madrid, der de tyske seriemestrene tapte.

Ikke lenge etter gikk ryktene om at den polske spissen så seg om etter andre klubber å spille for. Real Madrid ble hyppig nevnt.

– I april og mai gikk nesten alle mot meg, og jeg følte ingen beskyttelse fra klubben. Jeg følte meg alene. Jeg gikk to eller tre viktige kamper uten å score, og plutselig skulle alle kritisere meg, sier Lewandowski til Sport Bild.

– Jeg så ikke noen som tok meg i forsvar. Ingen i klubbledelsen forsvarte meg, fortsetter måltyven, som heller ikke scoret for Polen i VM.

– Siden har jeg forstått at det er mange fans i München som støtter meg. Jeg føler meg ønsket likevel. Jeg vil ikke kaste bort flere tanker på å spille i andre land, sier Bayern Münchens polske superspiss.

Skuffelsen over ikke å ha blitt tatt i forsvar ser for Lewandowskis del ut til å ha lagt seg. Nå sier han at han er «tilbake i Bayern med hele sitt hjerte».

Lewandowski har startet den nye sesongen på glitrende vis. Først scoret hat trick i 5-0-seieren mot Eintracht Frankfurt i den tyske Supercupen nylig. Deretter scoret han kampens eneste mål i cupfinalen mot Drochtersen/Assel.

Fredag er det sesongåpning mot Håvard Nordtveit og Hoffenheim.

Den tyske storklubben har uttalt at den polske spissen ikke er til salgs, og Bayern Münchens nye hovedtrener Niko Kovac sier han har stor tro på Lewandowski.

– Han er en verdensklassespiss som har gjort mye godt for klubben vår. Og det vil han fortsette med i framtiden, sier Kovac.

Lewandowski kom til Bayern München sommeren 2014. Kontrakten til spissen strekker seg fram til sommeren 2021.