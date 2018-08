Her blir kvinnen tatt på fersken av narkohunden Charlie (3) på Oslo lufthavn

Det er tirsdag ettermiddag på Oslo lufthavn Gardermoen. Narkotikahunden Charlie (3) er på jobb, og står utenfor gaten å venter på et fly fra Barcelona.

– Dette er et såkalt «godt» fly, og en godteripose for Charlie, sier hundefører Nina til TV 2.

Travel vakt

Grunnen til dette er ifølge tollerne at Spania er et veldig liberalt land, i forhold til Norge, når det kommer til bruk og besittelse av stoff som cannabis.

Mange av passasjerene blir derfor overrasket når de kommer til Norge, og flere forteller at de ikke var klar over de strenge reglene.

Og det ble en travel vakt for den unge narkotikahunden. Charlie markerte åtte passasjerer, hvor tre av de ble tatt med videre inn for undersøkelser.

Én av disse var en spansk kvinne i 20-årene.

Da vedkommende gikk ut fra flyet, markerte Charlie øyeblikkelig og ga beskjed til hundefører Nina om at han hadde funnet noe.

TATT: Narkotikahunden Charlie markerte øyeblikkelig da kvinnen i hvite joggesko og dongeribukse til høyre i bildet gikk forbi. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

– Lukten kom fra bagasjen, klærne, hendene og skoene. Charlie valgte å markere, og viste tydelig til meg at her var det noe som luktet og at vi måtte undersøke dette nærmere, sier Nina til TV 2.

Fryktelig lukt

Spanjolen ble deretter stoppet av de sivile tollbetjentene, som raskt tok med seg kvinnen for videre undersøkelser.

Da kvinnens koffert ble åpnet, rynket tollerne kraftig på nesen.

– Det lukter noe fryktelig, sier Nina i samtale med en kollega.

Spanjolen var samarbeidsvillig, men tydelig stresset over situasjonen hun var kommet i.

– Hun ble ganske nervøs, og sluttet aldri å prate. Kvinnen fortalte at hun skulle til Norge for en jobb, og var selvfølgelig redd for at det skulle få konsekvenser, sier hundefører Nina.

UNDERSØKER: Tollbetjentene undersøker bagasjen til den spanske kvinnen. Den luktet kraftig marihuana. Foto: Petter Sørum-Johansen

Kvinnen forklarte at hun røyker jevnlig hjemme i Spania, og Nina sier at hun sannsynligvis hadde tatt med seg marihuana til Norge for å røyke de dagene hun skulle være i landet.

– Hun forklarte at hun ikke visste det var forbudt i Norge, sier Nina.

Store utfordringer

Charlie er én av fem narkotikahunder på Oslo lufthavn Gardermoen. Hundene gjør beslag hver eneste dag, og hverdagen på Norges største flyplass er travel og svært variert.

– Noen dager tilbringes i godsterminalen, hvor vi søker på post og frakt som kommer. Men det meste av tiden bruker vi i ankomsthallen, eller på passasjerer som kommer ut fra fly, sier hundefører Kjetil.

FUNN: Her har Norris markert et funn, og hundefører Kjell følger etter for å undersøke kofferten. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Sammen med den tre år gamle jaktlabradoren Norris har han beslaglagt store mengder narkotika.