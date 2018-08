Aron Ingi Johannsson (23) har Aspergers syndrom, en diagnose han fikk da han var 15 år gammel.

Da han tok fagbrev i IKT-service noen år senere gikk han ut som en av landets to beste.

Siden da har han har søkt på hundrevis av jobber, men aldri kommet lenger enn til intervjurunden.

Opp- og nedturer

I den nye dokumentarserien «Alle i arbeid!» på TV 2 følges 12 personer med Asperger, Tourettes, ADHD og andre psykiske helseutfordringer, der målet er at de skal inkluderes i arbeidslivet.

– Jeg så at TV 2 skulle lage et program angående personer som har autisme og som sliter med å få seg jobb. På den tiden hadde jeg vært uten arbeid lenge, så jeg ble med for å se om jeg kunne få jobb på den måten, forteller Johannsson til TV 2.

Vi følger den unge datamannen og hans desperate jakt etter jobb. Det blir både opp- og nedturer.

– Jeg er kommet dit nå at jeg søker på nesten hva som helst, sier han.

Johannsson ble tilbudt to stillinger i programmet. Den ene hos Coop Extra på Askimtorget, mens den andre var en prosjektstilling hos Telia der oppgaven var å drive med IT-support internt i bedriften.

Inkluderende miljø

Det er snart et år siden innspillingen av programmet, og Johannsson jobber fremdeles på Coop Extra. Dessverre kunne ikke Telia tilby noe mer enn de tre månedene prosjektstillingen varte.

– Ja, jeg jobber fortsatt på Coop Extra, og jeg trives veldig på jobben. Vi har et veldig positivt og inkluderende miljø, skryter han til TV 2.

Til høsten neste år er planen å begynne å studere igjen, med cybersikkerhet øverst på ønskelisten.

– Jeg søker ikke på noe ny jobb nå, da planen er å jobbe så mye som mulig frem til jeg skal søke meg inn på studier neste høst, sier han.

Han gleder seg til å se seg selv på TV.

– Det blir veldig spennende. Det blir interessant å se hvordan jeg har forandret meg fra første opptak og frem til hvordan jeg var etter filmingen var over, smiler han.

På spørsmål om han har lært noe av å være med i «Alle i arbeid!», er svaret klart.

– Jeg har lært en del. Hovedsaklig mer om hva som er mine sterke sider og at jeg kan mer en jeg trodde, avslører Johannsson.

I første episode av «Alle i arbeid!» møter vi også Harald Harbakk (26).

Da Harald var 23 år fikk han diagnosen Tourettes, og to år senere ble han diagnostisert med ADHD. Dermed ble jobben han hadde som servitør umulig for tobarnsfaren.

LAGT NED: Harald Harbakk fikk jobb på et restaurantkjøkken, men driften ble dessverre lagt ned etter noen få måneder.

– Jeg kan aldri gå tilbake til den type arbeid. Det er et alt for høyt stressnivå til at jeg kan fungere, sier Harald.

Lagt ned

Han ble derfor positivt overrasket da Kafe Ibsen i Grimstad tilbydde han en praksisplass på kjøkkenet.

– Det er så mange år siden jeg trives på et kjøkken, men jeg tok utfordringen, smiler han.

Men til tross for at det gikk veldig bra i den nye jobben, ble kjøkkendriften lagt ned etter fire måneder.

Nå leter han aktivt etter en ny jobb, men har ikke funnet noe av interesse så langt. Men så sent som denne uken fikk han en hyggelig telefon.

Ble kontaktet denne uken

– De ringte meg fra Agderposten og spurte om jeg kunne være interessert i å jobbe for dem igjen hvis noe dukker opp. Det svarte jeg selvsagt ja til, smiler Harbakk fornøyd.

Harbakk har tidligere jobbet for avisen.

Han vurderer også å søke seg inn på skole til neste år, men har ikke helt bestemt seg for hvilke studie han skal velge.

– Det er mye som er interessant og som jeg kunne tenkt meg. Jeg har heldigvis god tid til å tenke meg om. Kanskje jeg bare legger mange lapper oppi en hatt, trekker tilfeldig og ser hva som står på den, ler han.