«Nei, jeg liker ikke!»

Den har du kanskje hørt mange ganger når maten kommer på bordet, men det betyr ikke nødvendigvis at barnet ditt ikke liker maten som blir servert.

– Det er en naturlig del av utviklingen å være skeptisk til nye matvarer, forteller klinisk ernæringsfysiolog Vibeke Landaas som jobber på Rikshospitalet.

Fra morsmelk til grønnsaker

– Alle barn er vant til morsmelk fra starten av. Morsmelken er veldig søt og det er en smak de små liker. Grønnsaker har en mer bitter smak og noen kan synes det er vanskeligere å spise, sier Landaas.

Landaas og overlege Ingrid B. Helland jobber til daglig med barn som har spisevansker.

– Man kan ikke forvente at en ettåring skal spise rå grønnsaker. En må møte barnet der barnet er, sier Helland.

SKEPTISK: Det er naturlig at barnet er skeptisk til nye matvarer. Foto: Colourbox.

De legger imidlertid til at det er foreldrene som bestemmer hva som serveres til middag.

– Mat er makt

Ved Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker har de opplevd å se barn som kun spiser pølser.

– Barnet lærer fort hvor mye makt det ligger i å avvise mat, forteller Helland.

Deres beste råd er å ikke la seg affisere for mye av at barnet sier det ikke vil ha enkelte matvarer.

– Be barnet sitte ved bordet, og vis at dere selv liker maten som serveres. Prøv å være et godt forbilde, og gjør måltidet til en hyggelig opplevelse. Det å spise skal også læres, sier overlegen.

Ikke tilby annen mat

De mener at løpet er kjørt hvis foreldrene velger å tilby alternative retter til barnet. Et barn skjønner veldig fort om det er muligheter for å få servert for eksempel pølser, når de sier at de ikke liker den andre maten.

– Hvis alle måltider er slik – hva gjør en da?



– Hvis man ikke spiser noe til middag og er redd for at de skal legge seg sultne, kan man heller vente noen timer og servere litt mer til kveldsmat. Da har det gått såpass lang tid at barnet ikke opplever det som er erstatning for middagen, sier Landaas.

Dette er deres fem råd til foreldre:

1: Ikke la hele måltidet handle hvor mye barnet spiser. Ingen liker for mye fokus fra andre rundt sin egen spising.

2: Et nei betyr ikke nødvendigvis at barnet ikke liker maten. Fortsett å server den samme maten.

3: Ikke lag flere middager fordi barnet ikke spiser det og det. Barnet har godt av å bli utfordret i matveien

4: Gjør måltidene til en hyggelig arena og en hyggelig opplevelse. Snakk positivt om maten og si at det smaker godt.

5: Ikke tving barn til å spise alt. Det er nok å bare smake på den nye matvaren.