Fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim har skapt store problemer for Rosenborgs Europaliga-motstander Shkendija før torsdagens playoff på Lerkendal.

Må kjøre E6

Med over 15.000 besøkende gjester på konferansen er det ikke mulig å oppdrive hotellrom i Trondheim. Derfor har de tilreisende fra Makedonia måttet finne seg i innlosjering på Oppdal - 117 kilometer og en én time og 47 minutter lang E6-kjøretur unna Lerkendal.

Det var Adresseavisen som først omtalte saken.

Det betyr at Shkendija får rundt åtte timer totalt i buss før avspark på Lerkendal torsdag kveld.

Onsdag kveld setter Shkendija seg i bussen retning Lerkendal for trening og offisiell pressekonferanse i forkant av kampen. Deretter bærer det tilbake til Oppdal. Etter torsdagens kamp overnatter laget i Stjørdal før flyet returnerer til Makedonia fredag.

Daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, sier til TV 2 at klubben ikke har noe krav om å skaffe hotell for motstanderlagene. Situasjonen er ikke heldig sier Dyrhaug.

– Det er laget selv som har ansvaret. Vi har ikke mottatt noen spesielle kommentarer fra dem, men vi har flyttet frem treningen deres, sier Dyrhaug.

Shkendija har fått flyttet pressekonferanse og trening på Lerkendal frem én time til henholdsvis kl. 18.00 og 19.00 onsdag. Klubben opplyser overfor TV 2 at de da vil komme med en offisiell uttalelse om hotellutfordringen.

Forventer RBK-avansement

De lange bussturene er på ingen måte en ideell oppladning, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen. Den blide sørlendingen tror likevel ikke at makedonerne vil bli for påvirket av transportetappene.

– Jeg vil tro at RBK har bodd på verre steder enn det Shkendija skal bo på. Og dette er jo heller ikke RBKs feil. De visste jo ikke om de kom videre før etter seieren over Cork, og allerede da var hotellrom i byen fullbooket, sier Mathisen.

Han er til stede på kommentatorplass for TV 2 torsdag kveld for det han forventer blir en trøndersk jubelkveld.

– Det vil være en kjempenedtur om ikke Rosenborg tar seg til gruppespillet. Jeg forventer at RBK tar ansvar på Lerkendal, scorer mål og drar til returkampen med et godt utgangspunkt. De har vist bra form den siste tiden og fått rullert på laget. De har en gjeng som er i bra slag, så jeg både tror og håper at dette går greit, sier Mathisen.