– Her står vi i møkka når vi må stå i møkka

Det snekres, sages og bygges på Sarpsborg stadion. Frivillige er hentet inn på kort varsel for å bygge nye tribuner til møtet med Maccabi Tel Aviv.

– Vi er i rute. Akkurat nå er vi 14 mann fra støttegruppa her og jobber. Det er veldig bra, sier frivillig, Roar Eriksen.

Da Sarpsborg landet en sterk borteseier mot Rijeka, kastet fansen seg rundt og på et døgn var billettene til torsdagens playoff revet bort.

– Vi solgte ut stadion på et døgn og skjønte at vi måtte prøve å få inn enda flere. Vi gjorde om ståplassene vi uansett ikke kan bruke i Europa-kvalifisering til sitteplasser og fikk inn 500 til, sier en fornøyd styreleder i Sarpsborg 08, Cato Haug.

Og dersom de slår Maccabi Tel Aviv over to kamper og sikrer plass i gruppespillet i Europaligaen, må flere stadionendringer til. Egentlig vil UEFA at Sarpsborg finner en annen stadion å spille på.

– UEFA har strenge krav. Vi er per nå en kategori 3-stadion, men må opp på nivå 4. De ønsket at vi skal spille andre steder, men det gjør vi ikke. Vi er et Sarpsborg-lag og skal spille her. UEFA kommer og inspiserer til uka. Vi må opp i 8000 plasser. I dag er det 6800, men det skal vi klare, sier Haug.

Lå med brukket rykk

Situasjonen Sarpsborg nå er oppe i er ganske fjern fra hva som var tilfellet for bare ti år siden da klubben ble stiftet. Sarpingene lå med brukket rygg, økonomisk og spillere måtte si i fra seg lønn. Sarpsborgs svenske trener, Conny Karlsson trakk seg etter halvspilt 2009-sesong.

Da kom Roar Johansen inn, men klubben slet med å engasjere publikum i hockeytown.

– Da jeg tok over laget i 2009, var fotball for de spesielt interesserte. Da kom 200-300 folk på kamp, sier Roar Johansen.

I 2010 ledet han guttene til opprykk for første gang i byen på 36 år.

– Det har vært en eventyrlig reise, men klubben har bygd stein for stein med en stabil organisasjon.

I 2015 tok Geir Bakke over roret sammen med Tom Freddy Aune og kan skilte med en seriebronse og to cupfinaler.

– Det har vært mange folk innom og bygd opp dette konseptet. Mange har et eierforhold til klubben og nå er vi der vi er og har klart å samle klubben rundt Sarpsborg 08. Det er veldig bra, sier Bakke.

– Må gjøre alt riktig

Han gleder seg stort over Europaliga-eventyret de har vært en del av denne sesongen.

– Vi har det helt utmerket. Fra første runde i europacupen så vi på dette som et eventyr. Vi har lagt opp en stil og hatt en formening om hvordan man skal spille to kamper for å få de tre timene til å gå i vår favør. Det har vi klart og nå har vi et hinder igjen. Nå må vi gjøre alt riktig. Ting skal klaffe for laget og enkeltspilleren og så må vi ha en liten porsjon flaks.