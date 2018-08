Tirsdag ble en dag med to knallharde tilbakeslag for Donald Trump og hans presidentskap.

Først ble Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort kjent skyldig i bank- og skattesvindel.

Manafort var Trumps valgkampsjef i fem måneder i 2016, men måtte trekke seg etter at han ble koblet til russiske myndigheter og ble etterforsket for korrupsjon i Ukraina

Kort tid etter kom nyheten om at Michael Cohen, Donald Trumps tidligere advokat, har erklært seg skyldig i bedrageri, i bytte mot en mildere straff.

Cohen erklærte seg skyldig på totalt åtte punkter, og har sagt under ed at det var Donald Trump som instruerte ham til å betale hysj-penger til to kvinner for å påvirke presidentvalget i 2016.

Hver av disse kunne vært nok til å skape en ny skandaleuke for Donald Trump, men kombinasjonen av begge to har plassert Trump midt oppi en av de verste krisene i hans presidentskap.

– En av Trumps verste dager

Thor Steinhovden er USA-kommentator og rådgiver i tankesmien Agenda. Han mener dette er en av de verste dagene i Trumps presidentskap, og mener alvorlighetsgraden kan sammenlignes med «grab them by the p*ssy»-skandalen, som kom en måned før valget i 2016.

– Den videoen fikk ham i virkelig trøbbel. Nå vet vi ikke helt hvordan reaksjonene blir fra republikanerne, det får vi vite når de våkner. Vi vet heller ikke hvordan Trump selv vil reagere, men slik det ser ut nå er dette en veldig alvorlig sak, selv for Trump, mener Steinhovden.

Sittende presidenter kan ikke tiltales på samme som for eksempel Michael Cohen har blitt.

Den eneste muligheten til å stille en president til rette på er å stille ham for riksrett.

Aldri før har en president blitt dømt i riksrett. Under Watergate-skandalen på 70-tallet valgte Richard Nixon å trekke seg før det nådde riksrett, mens Bill Clinton ble frifunnet i riksrett etter Lewinsky-skandalen i 1998.

– Vi kan kanskje vente oss at demokratene nok en gang vil rope på riksrett. Tidligere har kun få stemmer blant demokratene turt det, men nå kan det være betydelig flere som mener dette er skjellig grunn til å etterforske presidenten i representantenes hus, sier Steinhovden.

Men selv om det ikke blir riksrett i denne omgang, mener han at denne saken kan bli avgjørende for mellomvalget i USA i høst.

I dag har republikanerne flertallet i både Representantenes Hus og Senatet, men skulle demokratene få flertallet i en av disse vil det brått bli mye enklere å få Trump stilt for riksrett.

– Hvis demokratene bestemmer seg for at dette valget skal bli en riksrettsavstemning, så kan de få enda mer støtte blant egne velgere. Samtidig kan det føre til at Trump går ut og sier at «hvis dere ikke møter opp ved valgurnene så kan jeg bli avsatt av denne heksejakten». Det kan føre til at republikanerne beholder sine flertall, og da har plutselig Trump lysere dager i vente, sier Steinhovden.

– Ikke kritisk

Hilmar Mjelde er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap i Bergen. Han mener at denne krisen er alvorlig for Trump, men ikke fullt så kritisk som den framstår i media.

– Dette er først og fremst det man i forskningen kaller en mediekrise – altså at opposisjonen og media hopper opp og ned, og ringer med alle alarmklokker. Men når en puster ut og tar en sittende presidents sterke juridiske beskyttelse og den høye terskelen for riksrett i betraktning, ser man at dette ikke får noen umiddelbare konsekvenser for Trump, mener Mjelde.

Han trekker blant annet fram at selv om man hadde straffeforfulgt Trump, så er brudd på valgkampreglement lovbrudd det erfaringsmessig er vanskelig å få dømt politikere for.

Ettersom en sittende president ikke kan straffeforfølges, er riksrett den eneste muligheten hvis man ønsker å stille en president til rette. Men selv om demokratene skulle få flertallet i Kongressen etter høstens mellomvalg, så tviler Mjelde på at de vil tørre å stille Trump for riksrett kun for dette.

– Men – og det er stort men – demokratene kan legge dette til andre ting de mener Trump har gjort seg skyldig i, og i sum konkludere med at de går for riksrett. Men de vet at de da får 63 millioner Trump-velgere på nakken, sier han.

– En fatal tabbe

Michael Avenatti er advokaten til pornoskuespilleren Stormy Daniels, som er én av de to kvinnene som Cohen har innrømt å betale hysj-penger til. Han peker spesielt på én tabbe Trump har gjort.

– Da Trump ble valgt som president tok han ikke med seg Cohen, og det var en fatal tabbe. Han tok ikke vare på ham. Han burde beholdt ham i loopen, han burde vist lojalitet til Cohen. Han viser ikke lojalitet til noen andre enn Vladimir Putin, og til slutt kommer det til å skade ham, sier Avenatti til CNN.

– Denne fantasiverdenen som presidenten har skapt, basert på løgner og fabrikasjoner, holder på å falle sammen. Og folk som Cohen og Manafort kommer til å avsløre hva de de vet fordi de vil redde seg selv og sine familier, legger han til.