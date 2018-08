Tidligere i sommer sa analytikere at den tørre sommeren har ført til tomme vannmagasiner, som igjen førte til strømpriser som var dobbelt så høye som i fjor på samme tid.

Ferske tall TV 2 har fått fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool, viser at gjennomsnittlig pris pr kilowattime i juli var 0,49874 kroner, mot 0,24637 kroner i fjor.

På forespørsel har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjort nye beregninger for hvordan strømprisene for 2018 totalt vil bli.

Trenden er den samme: For en vanlig enebolig på Østlandet med et årlig forbruk på 20.000 kilowattimer, er total beregnet strømkostnad for hele året ca 8700 kroner inkludert mva.

Det er ca 4000 kroner mer enn i 2017 og da er verken nettleie, elavgift eller elsertifikatavgiften medregnet.

– Tørken i sommer har ført til at vi har mindre vann tilgjengelig i vannkraftsystemet vårt. Det gjør at vi kommer opp på et nivå med europeiske kraftpriser, sier Martin Andreas Vik, rådgiver i seksjon for kraftsystem i NVE, til TV 2.

– Gå for markedspris

HAR GODE RÅD: Rådgiver i NVE, Martin Andreas Vik, ber forbrukerne holde fast på markedspris på strøm, selv med høye priser. Foto: NVE

Beregningen NVE har gjort er basert på utsiktene til strømpriser på kraftbørsen NASDAQ fra i går, gårsdagens eurokurs og utviklingen i strømprisen hittil i år. I tillegg til å vurdere energieffektiviserende tiltak, trekker Vik frem to råd til norske strømkunder som frykter høye priser utover høsten og vinteren.

– Det kan være lurt for de fleste kunder å sjekke sin egen strømavtale om man kan få et bedre tilbud på strømpris.no. Jeg vil råde folk til fortsatt gå for markedspris siden det har vist seg å være mest lønnsomt over tid, og ikke låse seg inn i en dyr fastprisavtale, sier Vik.

Også kraftselskapene som tjener penger på å selge strømmen vi forbruker har tips til deg som forbruker som ønsker å redusere strømforbruket.

Går man praktisk til verks, er det mange måter å spare ører og kroner på, skal man tro rådene fra noen av de største aktørene:

Enkle grep på kjøkkenet

Kraftselskapet Eidsiva starter på kjøkkenet, med fem konkrete tiltak som skal redusere strømforbruket.

Bruk kasseroller og stekepanner med flat bunn som passer til kokeplatens størrelse. Hvis kokeplaten er bare en centimeter større i diameter enn kjelen, øker energiforbruket med 20 prosent, ifølge selskapet

Bruk vannkoker når du koker opp vann. Da bruker du ifølge Eidsiva bare en tredjedel av energien sammenlignet med en komfyr.

Sett lokk på kasserollen når du koker mat. Dette skal redusere energiforbruket med hele to tredjedeler.

Energieffektive hvitevarer med energimerke A eller bedre bør velges, selv om de kan være dyrere i innkjøp. De er billigere i drift og har lavt strømforbruk.

La varme middagsrester avkjøles på benken før du setter dem inn i kjøleskapet. Hvis du skal tine frossen mat er det mest energieffektivt å tine maten i kjøleskapet.

Isolér, skru av og bytt

Et annet av de store strømselskapene, Fjordkraft, gav tidligere i år åtte strømsparetips «for viderekomne», som du i sin helhet kan lese om her.

I korte trekk anbefaler Fjordkraft å innstallere sparedusj og varmepumpe i boligen din, å etterisolere vegger og dører, samt å bytte ut gamle vinduer.

For å sikre at lys- og varmekilder ikke trekker unødvendig strøm, anbefaler selskapet lamper med bevegelsesensorer utendørs, termostat for styring av romoppvarming og tidsur for nattsenking av temperaturen.

Også ovnene bør ha timere, slik at de skrur av varmen og natta og om dagen når du ikke er hjemme, skriver selskapet.

Senk romtemperaturen

Glitre energi gir også sine kunder nyttige sparetips for å få ned strømforbruket.

Det første punktet er å senke innetemperaturen til 20 grader. For hver grad du senker romtemperaturen sparer du ca fem prosent av energikostnadene. I rom som ikke brukes ofte, kan temperaturen gjerne være lavere enn 20 grader. Oppvarming utgjør i følge SINTEF 64 prosent av det totale energiforbruket i en bolig.

Vanntemperaturen på varmtvannsberederen kan senkes til 65 grader. Ifølge SINTEF utgjør oppvarming av vann ca 15 prosent av energikostnadene i en bolig. Flere aktører oppfordrer også til kortere og sjeldnere turer i dusjen.

Hvis du har mange lyspærer i boligen er det penger å spare på å gå fra vanlige sparepærer eller halogenpærer til LED-pæren. Glødepærer bruker 20 ganger mer strøm enn en LED-pære.

PS. Strømprisene varierer fra selskap til selskap. Forbrukerrådet har derfor opprettet nettportalen strompris.no, der du enkelt sammenligner kraftprisene.