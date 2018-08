Opel har laget elbiler tidligere. Ampera-e var en stor, stor suksess helt fram til kundeleveringene Da smuldret liksom suksessen opp, samtidig som Opel som bilmerke ble overtatt av franske PSA. Bilene ble dyrere og dyrere og kundene ventet og ventet … Noen venter ennå.

Men motbakke og motvind til tross – Opel prøver igjen. Det skal de ha.

Denne gangen med en elektrisk kompakt-SUV på drøyt fire meter. Her viser også Opel frem designlinjene som trolig vil prege merket de neste årene.



Dette er trolig designretningen vi vil se fra Opel de kommende årene.

Kompakt, elektrisk og selvkjørende

Det er neppe tilfeldig at Opel har valgt å vise fremtiden i form av en kompakt SUV som er 406 cm lang, 183 cm bred og har en akselavstand på 262,5 cm. Dette er en type biler som er svært populær i markedet, men for at de fortsatt skal kunne være bærekraftige, må de også bli smartere og mer effektive.

Opel GT X Experimental, som konseptbilen kalles, er bygd på en lettvektsplattform med et mindre fotavtrykk, blant annet være takket være 17-tommers hjul som er designet slik at de ser langt større ut enn de faktisk er.

I tråd med hva Opel har lovet gjennom sin utviklingsplan PACE, der alle modeller skal ha elektriske drivlinjer innen 2024, er også GT X Experimental en helelektrisk bil. Den er utstyrt med neste generasjon litium-ion-batterier på 50 kWt.

Bilen er også selvkjørende på nivå 3, noe som innebærer at den løser alle oppgaver knyttet til kjøring, men der fører må være forberedt på å gripe inn om det er nødvendig.

Bilen er kompakt og minimalistisk.

Detox

Til tross for at GT X Experimental omfavner fremtidens teknologi, er det pakket inn i tøff enkelhet. Designsjef Mark Adams kaller det for en visuell detox, der de har gått igjennom hele oppbyggingen av bilen og fjernet alt som ikke er nødvendig.

Til tross for dette er det ikke vanskelig å se at linjene går bakover til GT-konseptet fra 2016, Monza-konseptet fra 2013 og ikke minst den den spektakulære Experimental GT fra 1965.

Silhuetten gir inntrykket av en coupe, men det er brukerne som er i sentrum takket være god plass og enkel inn- og utstigning, mye takket være bakdørene som kan åpnes 90-grader. Utstrakt bruk av glass skal også bidra til økt romfølelse inne i bilen.



Opel gir oss et lite hint om hva de skal komme med de neste årene.

Ny designretning

GT X Experimental viser for første gang «Opel Compass» som vil prege fremtidens modeller både foran og bak. Det organiserer alle designelementer langs to akser som bindes sammen i blitsen. Det kjente symbolet blir enda tydeligere der den vertikale linjen strekker seg over panseret og gjennom logoen, mens den horisontale linjen bæres av den etter hvert så kjente vingen i kjørelyset. Bak kommer den vertikale linjen helt fra antennefinnen på taket.

Logoen i fronten brukes også ved hjelp av LED-lys til å vise ting som ladestatus og kjøremodus, samtidig skjuler den kameraer og sensorer som brukes til å styre de selvkjørende funksjonene.

I 2018 viser bokstaven X til en nær fremtid, der 40 prosent av alle Opels modeller som blir solgt i 2021 vil være en SUV, skriver Opel i en pressemelding.

Også interiøret har et utpreget minimalistisk uttrykk.

