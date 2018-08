I fjor høst slapp Lamborghini bildene av sin super-SUV: Urus.

Stealth-designet var omtrent slik vi forventet fra det italienske merket. Denne bilen legger du merke til!

Aldri har man kunnet kjøpe en Lamborghini som er bedre tilpasset norske forhold. Dessuten er det gode tider. Kombinasjonen av dette endte i at bestillingene haglet inn!

45.000.000 kroner

Allerede før prisen var helt avklart (det er nå klart at den koster rundt 3 millioner kroner), og før noen hadde sett eller kjørt bilen, fikk den norske forhandleren Autoxo 15 bestillinger. Det skjedde på bare noen få dager, etter at de første bildene ble sluppet!

Kanskje ikke så mange biler, tenker du. Men vi snakker om en omsetning på over 45.000.000 kroner her!

Urus-bestillingene alene er en mangedobling av det totale Lamborghini-salget i Norge.

Og nå er ventetiden endelig over! Urus har landet på norsk jord.

Dette har Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, ventet på siden bildene av Urus ble vist for første gang i fjor høst.

25 biler i 2018

– Den første dagen vi hadde bilen i Norge, fikk vi to nye bestillinger. Jeg forventer at vi ender på rundt 25 totalt i år, forteller Olav Medhus med et bredt glis.

Det blir et sted mellom 75-80.000.000 kroner i kassa, det. Ja, og siden dette ikke akkurat er en avgiftsvennlig bil, kommer det en god porsjon kroner inn til fellesskapet også!

Medhus er forøvrig gründeren bak Autoxo. Han har slått seg opp på å skaffe verdens råeste og dyreste biler til norske kjøpere. Et marked som bare øker i omfang.

Og Urus er akkurat nå det hotteste du kan få tak i.

Tidenes største bremseskiver?

Da vi så at bilen var på plass i Norge, måtte vi selvsagt ta en titt.

Det å se denne bilen i virkeligheten er noe annet enn å betrakte den på bilder. Her er det massevis av detaljer å merke seg – både utvendig og innvendig. Ikke minst det som må være de største bremseskivene i historien! Karbon, selvsagt.

Eksosanlegget bjeffer hissig når du trykker inn startknappen bak det røde dekselet i midtkonsollen. Umiddelbar respons: Gåsehud!

Lamborghini vet en ting og to om hvordan de skal bygge opp forventninger.

Urus har vært i Norge før – og Monica fikk bilder av den!

Cockpit

To små spaker, som minner veldig om gasshåndtakene du finner i et fly, lar deg velge ulike kjøreprogram.

Du kan jo prøve å vippe spaken nærmest sjåføren ned i Corsa - som på italiensk betyr racerbane. Herre! Lyden blir enda grovere og vi merker at bilen senker seg. Gjør seg klar. Til angrep.

Frasparket er brutalt! Du får 0-100 km/t på 3,6 sekunder. Det sier egentlig alt.

En skikkelig test kommer senere, det kan vi love. Men vi koster på oss å nevne at dette eksemplaret faktisk er utstyrt med hengerfeste! En Lamborghini med hengerfeste, der altså. Hva blir det neste?

